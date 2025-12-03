Mundial de 40: Matthew Heiss, el estadounidense que habla español con los naipes

El tradicional juego de cartas deja a su paso por Quito historias como las de visitantes que quedan prendados de Ecuador

Matthew Heiss (d), frente a Javier Montero durante una de las partidas del Mundial de 40.

En medio de las ‘caídas’ y ‘limpias’, dichos popularizados en el juego de cartas del 40, cuya edición número 56 del Campeonato Mundial se disputa por las Fiestas de Quito, aparece la voz del estadounidense Matthew Heiss: “Dos por shunsho”, dice el hombre en un ‘cortado’ español que a veces hasta saca una sonrisa.

Y es que Matthew se siente más ecuatoriano y quiteño que uno nacido en esta tierra. Su esposa Karen, una manabita radicada Estados Unidos, ha sido su guía en el juego de naipes y por ende quien le enseñó todas las frases, técnicas y suspicacias del juego.

El norteamericano debutó con gran expectativa este año en el torneo organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP). “Es la primera vez que participo y me ha encantado ver las Fiestas de Quito y todo lo que se da durante este tiempo”, dijo en ‘espanglish’.

Heiss, el amor y los naipes que lo unen a Ecuador

La historia de Matthew con Ecuador y el juego de 40 nace hace siete años, cuando Karen viajó a los Estados Unidos para realizar un curso de gastronomía; ahí conoció al ahora mundialista cuarentero. “Fue casi amor a primera vista, estuvimos de novios por cuatro meses y luego nos casamos”, recordó la esposa.

En la actual edición, como Heiss no comprende algunas cosas que le decían los jueces, la esposa servía de traductora explicándole las cosas que no debía hacer, como ponerse la carta en la frente (señal de irrespeto al rival) o llevar el clásico canelazo a la mesa de juego.

La decisión de competir en el Mundial de 40

La idea de participar en el torneo se dio cuando Karen y Matthew se encontraban paseando por el patio de comidas del Centro Comercial Iñaquito (CCI), sede del Mundial, cuando vieron el anuncio de inscripciones para el torneo. Él le insistía para que participen, pero ella tenía vergüenza.

“Sí sé jugar, pero no como para competir; soy más de hacerlo en familia”, aclaró la manabita. Para suerte de ambos apareció Javier Montero, quien también estaba sin pareja para competir. “A mi compañero no le dieron permiso en el trabajo para venir y entonces estaba solo”, enfatizó en cambio el quiteño.

Javier Monetero (i) y Matthew Heiss formaron una pareja singular en el Mundial de 40. JAIME JARAMILLO / EXPRESO

Fue suficiente un cruce de miradas y que la recepcionista les sugiriera que hagan equipo y de inmediato los dos aceptaron. Una vez acordada la participación, tuvieron tiempo de entrenar un día antes de las partidas.

Ya en el día de las eliminatorias previas, a Heiss y Montero se les notó el nerviosismo, tanto que perdieron la primera partida; no obstante, se recuperaron y ganaron las dos siguientes.

Lamentablemente, en el repechaje quedaron eliminados. “No importa, así es el juego, pero volveré el próximo año para tomarme la revancha”, enfatizó el estadounidense, quien quedó maravillado con Quito y el 40.

