Messi en Guayaquil: el show que convertirá el Monumental en una máquina de ingresos

Marketing y Messi en Guayaquil: la fórmula que movería millones en el Monumental en el 2026

Lionel Messi en Guayaquil, con su equipo, el Inter Miami, ante Barcelona SC, el 7 de febrero de 2026, a las 20:00, en el estadio Monumental, serán palabras mayores. En eso concuerdan especialistas en marketing deportivo consultados por EXPRESO.

Tras el anuncio, al que solo le hace falta la firma que se realizará en las próximas horas, ya se empieza a sacar cuentas de cómo recuperar la inversión. Y es que tener al 10 argentino en el país, jugando en el año de su retiro de las canchas promete un ‘terremoto emocional’, comercial y mediático.

Lionel Messi lideró a Argentina en el título Mundial de Qatar 2022. cortesía

Hablan los expertos del markenting

Margarita Durán, Ignacio Loor y Noemí Ramírez, todos expertos marketeros, concuerdan en que donde Messi pise se moverá el dinero. No solo por el valor de las entradas, sino también por el de las camisetas y toda la ‘merch’ que se genere.

Solo como para tener un antecedente, cuando Ronaldinho vino a la Noche Amarilla los ingresos del equipo fueron calculados en cerca de 1 millón de dólares, mientras que cuando presentaron a Felipe Caicedo fueron de 2 millones, algo que puede dar una idea de lo que se espera con Messi, aunque no sea una Noche Amarilla.

Todo lo que se podría hacer con Messi

Margarita Durán, es una experta en marketing deportivo. Cortesía

Para Durán, la llegada del rosarino debe convertirse en una experiencia viral y memorable. Nada a medias. “La estrategia debe apuntar a generar expectativa, venta masiva, experiencias VIP irresistibles y un tsunami de contenido viral que conecte con el público. Messi se vive, se siente y se monetiza”.

Entre las ideas, suelta una: “Activar un filtro AR ‘Modo GOAT’, que permita a todos convertirse en Messi y compartir contenido viral”. A eso se le puede sumar foto, saludo o camiseta firmada entre quienes participen ese día.

Y remata con otra propuesta que huele a éxito: “Activación de zonas temáticas en el show: ‘La Gambeta’, ‘La Pulga’, ‘El Último Gol’, con experiencias inmersivas pagadas”.

Sería una máquina de hacer dinero

Ignacio Loor tiene otra mirada, pero igual de clara: no será un partido, sino una máquina de ingresos. “Es la oportunidad para convertir el evento en mucha ganacia. Su imagen permite crear paquetes VIP y Ultra VIP con experiencias exclusivas -foto grupal, acceso al túnel, zonas premium- que pueden venderse a precios elevados”, recalca.

Ignacio Loor conocedor del marketing deportivo fue parte de Delfín. Cortesía

A eso le suma camisetas edición especial, balones, posters numerados y todo el merchandising posible. Sin olvidar los derechos de transmisión y el contenido premium que las plataformas van a devorar.

También menciona fan zones, festivales, turismo interno y hasta subastas posteriores del material usado.

Finalmente para Noemi Ramírez, el impacto irá más allá del evento: “Es la oportunidad para que la economía se active en todos los niveles. No solo ganan los organizadores; gana Ecuador entero. Porque cuando Messi toca un balón, hasta el negocio más pequeño siente el rebote en dinero”.

