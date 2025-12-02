FIFA revela el calendario del Mundial 2026: Todo lo que necesitas saber

La selección ecuatoriana de fútbol quiere avanzar a la siguiente fase por segunda vez en su historia.

A pocos días de que se realice el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA ya mencionó que el anuncio del calendario oficial de partidos de la copa se dará a conocer el 6 de diciembre del 2025, 24 horas después del anuncio de los grupos.

La FIFA, así como con el sorteo, también quiere un evento rimbombante para el anuncio del calendario oficial, en donde obviamente estará presente el presidente del órgano rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, acompañado como de costumbre con estrellas y leyendas del fútbol internacional.

De acuerdo con lo que se sabe, estarán presentes 42 representantes de las selecciones ya clasificadas, junto con los representantes de los equipos que disputarán la fase de repechaje (tanto a nivel FIFA como de la UEFA, que organiza su repesca con un formato diferente). Con la presencia de estos delegados, se podrán tener en cuenta las 48 selecciones participantes. La confirmación final del calendario está prevista para marzo, una vez concluida la fase de repechaje de la FIFA.

¿Cuándo se dará el anuncio del calendario?

Trionda es la pelota oficial de la Copa del Mundo 2026. @adidasfootball

No solo se definirán los días y las horas en los que se jugarán los partidos, sino también las localizaciones en las cuales se disputarán los encuentros de la fase de grupos, que estarán conformadas por 12 grupos de cuatro selecciones cada uno.

El anuncio del calendario se dará después del sorteo de la fase de grupos de la competición, ya que la FIFA menciona: "Queremos garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores, y, cuando sea posible, permitir que los aficionados de todo el mundo vean a sus selecciones jugar en vivo en las diferentes zonas horarias".

El país deberá estar atento el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 12:00 hora Ecuador, para conocer anticipadamente en que ciudades jugará la selección ecuatoriana de fútbol después de conocer a sus contrincantes mundialistas. Este evento será transmitido por la FIFA en su pagina web, canales digitales oficiales y canales de televisión autorizados para transmitir esta ceremonia.

