FC Barcelona vs Atlético de Madrid HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el duelo de LaLiga

El conjunto culé busca seguir de líder del torneo español, mientras que el colchonero quiere ascender al segundo puesto

  • Redacción Expreso

El fútbol español se paraliza este martes 2 de diciembre con un choque de alto voltaje. El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Estadio Camp Nou a las 15:00 horas (hora de Ecuador), en un partido crucial y adelantado correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga 2025-2026.

Este encuentro es más que tres puntos; es una batalla directa en la cumbre de la clasificación, que podría marcar el ritmo de la primera vuelta del campeonato.

El conjunto azulgrana, bajo la dirección del alemán Hansi Flick, afronta la cita en su mejor momento de la temporada. El Barça es el líder indiscutible de LaLiga con 34 puntos, mostrando una ofensiva demoledora. Su reciente victoria de 3-1 ante el Alavés en la jornada 14, con un destacado doblete del internacional español Dani Olmo y otro tanto de la joven sensación Lamine Yamal, reafirma su gran estado de forma.

atletico de madrid
Atlético de Madrid podría ascender al segundo puesto de la tabla de LaLiga.CORTESIA

La solidez defensiva del Barcelona ha sido una de las claves de Flick, permitiendo solo 10 goles en lo que va de liga, la mejor marca del torneo. Además, se espera que el mediocampista Gavi, tras superar unas molestias, sea titular para darle equilibrio al centro del campo ante la intensidad colchonera.

Por su parte, el Atlético de Madrid del incombustible Diego 'Cholo' Simeone llega a Barcelona con la misión de asaltar la segunda plaza y reducir la distancia con el líder. Los Colchoneros son actualmente cuartos en la tabla con 31 unidades, a solo tres puntos de su rival.

Su triunfo más reciente fue un 2-0 sólido contra el Real Oviedo, destacando el acierto del delantero noruego Alexander Sorloth, quien firmó un doblete y se consolida como una de las referencias ofensivas del equipo.

El Cholo Simeone no ha logrado vencer al Barcelona en el Camp Nou en partidos de LaLiga desde su llegada al club, una estadística que buscará romper. Además, el enfrentamiento en el mediocampo será crucial, con Koke y Rodrigo de Paul intentando neutralizar la circulación de balón del Barça. Se espera un planteamiento táctico muy disciplinado del Atlético, buscando explotar el contraataque, un sello característico de su entrenador.

Canales para ver EN VIVO el partido de FC Barcelona y Atlético de Madrid

  • España: M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, M+ Vamos 2 y Orange Fútbol 1.
  • México: Sky Sports.
  • Sudamérica (incluido Ecuador): DSports y DGO.
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

FC Barcelona y Atlético de Madrid EN VIVO | Minuto a minuto

