Andrea Rojas: La creadora de contenido que apuesta por la moda local

La diseñadora y creadora de contenido de maternidad y estilo de vida no muestra una vida perfecta, comparte una vida real.

Su estilo personal es femenino y atemporal. Disfruta usar looks que se vean naturales, con un aire casual chic.

Entre bromas, planes familiares y anécdotas de errores y aprendizajes, Andrea Rojas ha logrado formar una comunidad de más de 300 mil seguidoras que no la ven como una influencer inalcanzable, sino como esa amiga, prima o hermana virtual que las acompaña en su día a día.

Además, desde hace nueve años, la ecuatoriana de 35 años impulsa la moda local a través de Lalitya, su marca de ropa femenina, una demostración de que emprender también implica desafíos, pero que el proceso puede disfrutarse mientras se apoya y visibiliza el talento ecuatoriano.

Andrea disfruta fusionar su gusto por la moda y la creación de contenido en redes sociales. VANESSA TAPIA

Sinergia de lo real y lo cotidiano

Su faceta como creadora de contenido nació de forma orgánica, casi sin planearlo. Desde hace cerca de cinco años, Andrea comparte lo que vive, lo que aprende y lo que la inspira, sin fórmulas rígidas ni personajes ficticios.

“Empecé por la tienda, por la marca. Me tocó desenvolverme como sea para llegar a mi comunidad y a mis clientes, y de ahí fui mostrándome más como Andrea, desde mi lado personal”, relata.

Con el tiempo, su contenido fue tomando un rumbo más íntimo. Actualmente, en sus redes personales conviven la maternidad, la familia, el trabajo y esos momentos cotidianos que conectan con quienes la siguen.

“No tengo dos días iguales, mis días son muy dinámicos. Uno estoy en eventos de la tienda y otro en eventos de Mati (su hijo), trato de combinarlos”, explica.

Esa autenticidad ha convertido su contenido en un espacio cercano y genuino, en el que muchas mujeres se sienten reflejadas, acompañadas y motivadas. “Trato de ser lo más sincera y auténtica posible. Eso significa mucho, porque saben que no recomiendo cualquier cosa, sino algo que realmente me gusta”, afirma.

Emprender con identidad

Andrea recuerda que Lalitya nació hace nueve años con el alquiler de vestidos, pero fue durante la pandemia cuando la marca encontró un nuevo rumbo. “Nos reinventamos y empecé a hacer colecciones limitadas, cápsulas pequeñas, más enfocadas en las necesidades del día a día”, explica. Desde entonces, la propuesta evolucionó hacia piezas atemporales y versátiles, pensadas para elevar cualquier look y adaptarse a distintos momentos, sin perder estilo ni funcionalidad.

Actualmente, ella asegura que lo que más disfruta del proceso creativo es ver cómo una idea se convierte en una prenda real: “A veces me levanto pensando en qué tela voy a usar o qué voy a crear. Me encanta ver el resultado final de cada pieza y recibir los mensajes de las clientas cuando ya las están usando”, cuenta. Está orgullosa de que cada prenda sea 100 % ecuatoriana, desde el patrón hasta el diseño final.

De cara al futuro, la marca sigue creciendo. Adelanta que en enero lanzarán una colección Back to Office, con prendas elegantes y cómodas pensadas para el día a día en la oficina, además de dar impulso a una nueva cápsula masculina que amplía su universo creativo.

Andrea creó su marca Lalitya hace nueve años. VANESSA TAPIA

El ADN de su estilo

¿Cómo nació su amor por la moda?

Desde pequeña me encantaba combinar mi ropa, vestir a mis muñecas y rediseñar prendas. Siempre me ha gustado asesorar y ayudar a sacar lo mejor de las mujeres.

¿Cómo es su estilo personal?

Mi estilo personal es femenino y atemporal. Busco looks que se vean naturales, con un aire casual chic. Me gustan las piezas básicas, pero siempre trato de elevarlas con accesorios, tacos o tenis. Me gusta estar arreglada, pero cómoda.

¿Qué recomendaciones da para las fiestas decembrinas?

Un vestido midi elegante nunca falla. También me gustan mucho los looks total white o los sets para combinar. En colores, además de los clásicos rojo, blanco y verde, recomiendo vino o burdeos, verde olivo, mocha y chocolate. Para quienes quieren algo distinto, los estampados abstractos son una muy buena opción.

Entre familia y trabajo

¿Qué tan fácil o difícil es crear contenido y mantener la constancia?

Crear contenido requiere mucha disciplina y constancia. Hay días en los que obviamente no estamos con el mejor ánimo o humor, pero igual tenemos que dar lo mejor para el trabajo que estamos haciendo. Cuando combinas el negocio con la maternidad, tienes que encontrar un equilibrio para poder hacer las dos cosas y organizarte.

¿Qué le ha funcionado para ser constante en redes sociales?

Planificarme ha sido clave. A la semana, me organizo y defino cuáles son los días que tengo que grabar y cuáles son los días en los que tengo pruebas de nuevas colecciones. Me ha funcionado mucho no grabar por grabar, sino que sea con propósito, que tenga una intención.

¿Cómo es trabajar con su pareja (Pablo Ruales)?

A veces nuestras agendas se chocan. Los dos tenemos que grabar contenido y, en ocasiones, nos tenemos que separar para cumplir con todo. Pero cuando nos organizamos bien, trabajamos muy bien juntos. Al trabajar con tu pareja todo se vuelve un poco más serio, ya no está tanto la risa, porque entra la parte más profesional. Pero sí se puede hacer y, aun así, se disfruta mucho.

¿Por qué cree que los videos en familia conectan tanto con su comunidad?

Porque son reales y auténticos. Hablamos de cosas que pasan en la vida real, situaciones con las que muchas personas se sienten identificadas. También usamos mucho el humor, y eso siempre llega a la gente. En el día a día hay mucho estrés y, a veces, cuando alguien está triste, ver ese tipo de contenido le alegra el momento.

Su objetivo es crear piezas atemporales y cómodas. VANESSA TAPIA

¿Y Mati ya está acostumbrado a salir en cámara?

Le encanta. Ya sabe actuar, desde chiquito lo hace.

Preguntas PING-PONG

En su armario no falta… una camisa blanca.

Jamás usaría… colores neones y ropa apretada.

Disfruta… combinar la ropa con su familia para eventos especiales.

CRÉDITOS: Fotos y producción: Vanessa Tapia. Maquillaje y peinado: Ana Rodríguez (@anagaby.makeupartist). Vestuario: Lalitya (@latitya_ec).

