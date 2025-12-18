Naranja: ¿El nuevo color básico del armario?

Esta divertida opción se reinventa para adaptarse a diversos estilos, eventos y códigos de vestimenta.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet apostaron por el naranja en su más reciente salida en pareja durante la premiere de Marty Supreme,

Vibrante, audaz y sorprendentemente versátil. El color naranja deja atrás su fama de ser un tono ‘difícil de usar’ para convertirse en uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Ha dominado pasarelas, ha aparecido en combinaciones casuales y se ha colado en eventos de distintos códigos de vestimenta para aportar luz, carácter y un giro contemporáneo a cualquier look.

Desde tonalidades suaves y sofisticadas hasta versiones intensas y electrizantes, se adapta a distintos estilos y siluetas, porque atreverse también puede ser elegante, fresco y muy chic.

Romántico y femenino

La influencer de moda Uti Torres apuesta por un vestido corto en tonos naranja, amarillo y rosado con efecto degradado, mangas largas y detalles de plumas en los puños que le dan movimiento y un toque especial.

El diseño cruzado estiliza la silueta y se complementa con tacones en tono nude oscuro, manteniendo el protagonismo en la prenda.

Es un look ideal para una salida nocturna, una cena especial o un evento social donde se busca verse femenina, moderna y cómoda.

Maga Córdova : Movimiento y sensualidad

En esta propuesta, la cantante Maga Córdova lleva el naranja a una versión más atrevida con un look protagonizado por un vestido de escote profundo, aberturas en el abdomen y falda con tela vaporosa y estampado estilo animal print.

Los volúmenes, los cortes y el juego de transparencias aportan dramatismo, mientras los zapatos verdes generan un contraste audaz y en tendencia. Sin duda, es un estilismo perfecto para sesiones de fotos editoriales, eventos creativos o en la playa.

Michelle Katz: Casual con carácter

La creadora de contenido Michelle Katz demuestra que el color estrella también funciona en looks relajados y urbanos. Lleva una chaqueta tipo gamuza en tono naranja oscuro combinada con pantalones cafés, medias claras y mocasines, logrando un outfit cómodo pero con intención. El bolso pequeño completa el look sin recargarlo. Es una opción ideal para paseos de ciudad, cafés o viajes, donde el color suma personalidad sin perder comodidad.

Dani G. Schulz: Monocromía moderna

La creadora de contenido Dani G. Schulz apuesta por un conjunto texturizado en naranja intenso que incluye pantalón, chaqueta y top, logrando un look potente y muy contemporáneo. El contraste llega con un bolso amarillo y tacones negros que refrescan el estilismo sin romper la armonía.

Esta una propuesta perfecta para eventos de moda, presentaciones o apariciones en las que se busca destacar con un look fuerte, actual y bien construido.

Las celebridades lo aman

Este año, varias personalidades de Hollywood han confirmado que el naranja es un color con peso propio en la alfombra roja y fuera de ella. Dua Lipa lo ha llevado en looks vibrantes y de estética contemporánea, mientras que Rihanna lo ha incorporado en propuestas más sensuales y poderosas.

A esta lista se suma una de las apariciones más comentadas del momento: Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quienes apostaron por el naranja en su más reciente salida en pareja durante la premiere de Marty Supreme, película protagonizada por el actor y que acaba de darle una nominación al Globo de Oro. Esta elección cromática no pasó desapercibida y terminó de confirmar que este color es uno de los tonos estrella del año.

El naranja es sinónimo de vestirse de optimismo



Desde la psicología del color, el naranja es mucho más que un tono llamativo. La consultora de imagen personal y empresarial Rosario Armijos explica que “transmite energía, optimismo, creatividad y cercanía”.

Agrega que “es un tono vibrante que comunica seguridad y una actitud positiva frente a la vida”.

Además, su creciente presencia en el vestuario femenino responde a un cambio de mentalidad, puesto que cada vez más personas se animan a salir de lo tradicional, a dejar atrás prejuicios y miedos,

y a expresar su esencia personal con mayor autenticidad.

En cuanto a estilo, Armijos señala que el naranja se relaciona principalmente con propuestas deportivas y románticas, donde fluye de forma natural y fresca.

Sin embargo, también puede incorporarse en looks más sofisticados cuando aparece en tejidos elegantes (como la seda) y cortes estructurados (como los trajes sastres). Así queda claro que este color tiene la capacidad de adaptarse y elevarse dependiendo de cómo se lleve.

Un color que se adapta



Armijos explica que el naranja favorece especialmente a las pieles de matiz cálido. Sin embargo, gracias a su amplia gama de tonalidades (desde naranjas quemados y terracotas hasta corales y tonos suaves) puede adaptarse a casi todos los tonos de piel si se elige el matiz adecuado.

En cuanto a los códigos de vestimenta, la experta indica que es un color ideal para contextos informales y semiformales, donde aporta frescura y personalidad sin esfuerzo. “En escenarios más formales, la recomendación es usarlo en los accesorios, el maquillaje o pequeños detalles del look, logrando un toque contemporáneo que suma modernidad sin restarle elegancia al conjunto”.

Claves al combinarlo



La experta recomienda combinarlo con tonos neutros como beige, blanco, camel, gris y negro, logrando looks equilibrados y sofisticados. También puede utilizarse en outfits monocromáticos, con distintas tonalidades y para propuestas más audaces, se puede combinar con verdes o azules (especialmente el azul marino o denim), que generan un contraste elegante y contemporáneo. “En cuanto a estampados, se luce en diseños geométricos, florales y tropicales, cuidando siempre que el naranja sea el protagonista del outfit”, resalta.

