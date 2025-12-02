Ronald Araújo le pide tiempo al Barcelona: está afectado mentalmente, ¿qué se sabe?

Preocupación por uno de los capitanes del primer equipo del FC Barcelona que no estará ante Atlético de Madrid

El jugador del FC Barcelona fue expulsado el el 25 de noviembre en Stamford Bridge, donde el Barça naufragó ante el Chelsea (3-0).

El defensa uruguayo del Barcelona de España, Ronald Araujo, confirmó que le pidió ya al club un tiempo para recuperarse anímicamente, pues considera que su situación no es la óptima para afrontar ahora mismo la alta competición, según fuentes conocedoras de la situación del jugador.

Araujo, uno de los capitanes del primer equipo, fue expulsado el 25 de noviembre en Stamford Bridge, donde el Barça naufragó ante el Chelsea (3-0) en la Liga de Campeones, por lo que no se entrena con sus compañeros desde el viernes 28 de noviembre.

Según explicó en su momento el club, su baja en el último encuentro liguero del 29 de noviembre ante el Alavés, en el Spotify Camp Nou (3-1), fue causada por un virus intestinal. Sin embargo, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, admitió en la previa de la visita del Atlético de Madrid, este martes 2 de diciembre, válido como partido adelantado de LaLiga, que el jugador no está en condiciones de reaparecer.

"Ronald Araujo no está preparado, es una situación privada y no quiero decir más. Os pediría que lo respetéis", reveló el preparador alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Con todo, el central 'charrúa' se presentó en la mañana en las instalaciones de Sant Joan Despí, pero no saltó al campo de entrenamiento Tito Vilanova junto al resto de sus compañeros.

Paralelamente, sus agentes, Edoardo Mazzolari y Edoardo Crnjar, acudieron el lunes a la Ciudad Deportiva para reunirse con el directivo deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', según captaron las cámaras del diario 'Sport'.

Y es que Araujo dice encontrarse físicamente al cien por cien, pero no psicológicamente preparado para afrontar la exigencia de un calendario que no va a dar tregua de aquí a final de año.

El uruguayo no tiene fecha de regreso, pero el Barça piensa arroparlo hasta su vuelta, como ya hizo el presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta, en un acto celebrado en Andorra el pasado viernes.

"Quiero animar y defender a Araujo. Se le ha criticado mucho y no lo encuentro justo. Lo da todo en el campo, es nuestro capitán y ahora debe superar este momento, porque es una persona muy emocional y con sentimientos. Lo ha pasado mal y quiero decirle que estamos con él, que debe pasar página, porque aquí ganamos todos y perdemos todos, y no hay un solo responsable de las derrotas ni de las victorias", declaró entonces.

