Leonardo Campana
Leonardo Campana jugador de la selección de Ecuador.Cortesía FEF

Campana recibe agua bendita en Manta y el cura le pide goles para el Mundial 2026

La escena que sorprendió a Leonardo Campana se volvió anecdótica y viral

Meses antes de que Leonardo Campana busque dejar su marca en el Mundial 2026, vivió un episodio tan inesperado como memorable. El 3 de diciembre, el delantero del New England Revolution fue protagonista de un momento que mezcló devoción, fútbol y sorpresa, una escena inédita para él y que dejó a todos los presentes con una anécdota para recordar.

No hubo campanas de iglesia ni aviso previo. El padre Alberto Benavides no necesitó altar ni ceremonia para actuar: todo ocurrió sin libreto, de forma totalmente espontánea. Leonardo Campana había llegado junto a su padre, Pablo Campana —extenista y ahora empresario— a la inauguración de la primera torre del proyecto inmobiliario Grand Bay, en Manta. Entre saludos, fotos y la energía festiva del evento, el sacerdote apareció con un gesto que nadie veía venir.

Esto pasó en Manta

Todos se sorprendieron con lo que pasó

Ecuador

El sacerdote se acercó, cruzó unas palabras rápidas y, ante la mirada intrigada de todos, tomó agua bendita y la dejó caer directamente sobre los pies del delantero ecuatoriano. “Tal cual lo vio”, comentaban después los asistentes. Campana, sorprendido, solo pudo sonreír y agradecer, mientras su padre celebraba la escena con una mezcla de orgullo y buen humor.

Pero lo que realmente encendió el ambiente fueron las palabras del sacerdote: “Para que metas muchos goles en el Mundial”.

La frase provocó risas, aplausos y ese murmullo típico de un momento que se vuelve especial sin que nadie lo haya planeado. Benavides, querido en Manta y Manabí, y confeso amante del fútbol, dejó su bendición y su deseo para el ariete tricolor.

El gol que rompió la espera

Semanas antes, como si la historia quisiera seguir su propio guion, Campana se estrenó oficialmente con La Tri. Ecuador venció 2-0 a Nueva Zelanda en Nueva Jersey y, tras un rebote, el balón cayó frente a él. La empujó y marcó su gol con la selección absoluta en su partido número 20. El otro tanto lo convirtió Nilson Angulo, cerrando el último duelo del 2025.

Un gol esperado, una bendición inesperada y un Mundial en el horizonte: la historia de Campana sigue escribiéndose.

