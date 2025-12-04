Álbum del Mundial 2026: Ecuador volverá a aparecer en el famoso álbum de cromos

Tal como en las cuatro ediciones anteriores donde la Tricolor fue mundialista

Panini mostró la portada del 'álbum de cromos' oficial de la Copa del Mundo 2026.

Previo al sorteo de la fase de grupos para la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Panini, la empresa que crea los álbumes de cromos más conocida del mundo presentó la portada del nuevo producto que es un habitual entre los fanáticos del certamen mundialista.

La selección de Ecuador otra vez estará presente dentro de las paginas del reconocido producto coleccionable, tal como lo hizo en los mundiales de: Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Catar 2022.

Dentro de las novedades que presenta Panini para esta nueva edición de su álbum mundialista es que contará con 980 cromos, distribuidos entre 112 paginas, convirtiéndolo así en el álbum más grande de la historia de los mundiales (desde que la empresa empezó a producirlos para el Mundial de México 1970).

Introducing the Canada and United States cover for the FIFA World Cup 2026™ sticker collection! pic.twitter.com/lXIpUT5N9M — Panini America (@PaniniAmerica) December 3, 2025

¿Cuándo sale a la venta el álbum del Mundial 2026?

El evento de presentación se llevó a cabo en New Jersey, en donde entre muchas otras cosas, se anunció que Estados Unidos, México y Canadá contarán con una edición especial del producto por ser anfitriones de la competición.

“Nuestro álbum de cromos de la Copa Mundial de la FIFA ha cautivado a personas de todo el mundo durante generaciones, y nos enorgullece presentar esta emblemática portada del álbum Canadá-Estados Unidos para la edición de 2026” mencionó Mark Warsop, el CEO de Panini.

Se espera que el álbum salga entre marzo y mayo del 2026, después de los repechajes, junto con los sobre de cromos, los cuales contarán con siete stickers dentro de ellos, donde se podrían encontrar cromos especiales, jugadores, escudos de selecciones y estadios.

Las paginas contarán, así como en ediciones anteriores, con 18 jugadores de la selección, el escudo y una foto completa del equipo, así como las paginas especiales de los estadios y otros elementos mundialistas.

