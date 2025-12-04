Emelec mantiene la ilusión: así va su camino a la Copa Sudamericana 2026

Emelec apuesta por un remate sólido. La Sudamericana está al alcance si consigue regularidad

Emelec festeja el 1-0 ante Liga de Quito en las semifinales de vuelta de la Copa Ecuador 2025.

Con la ilusión intacta, los jugadores de Emelec mantienen todos sus esfuerzos enfocados en volver a un torneo internacional después de tres años. Su camino hacia la Copa Sudamericana sigue abierto, aunque con un margen mínimo, en un cierre de temporada exigente en el que deberán superar a Macará, El Nacional y Deportivo Cuenca.

Tras la eliminación en penales frente a Liga de Quito, quedando a un paso de la final de la Copa Ecuador, el plantel reconoció que, pese al golpe anímico, el objetivo es conservar el optimismo para alcanzar uno de los dos cupos a la Sudamericana que otorgará el hexagonal 2 de la LigaPro.

José Francisco Cevallos, volante eléctrico, afirmó que el equipo abandonó el estadio Rodrigo Paz “con tristeza, pero también con orgullo por el partido que realizamos”.

Añadió que deben replicar ese nivel que complicó a LDU “en los tres encuentros que quedan para asegurar un objetivo internacional”.

Emelec cayó 5-4 y se eliminó en los penales ante Liga de Quito. API

En su análisis sobre la campaña en LigaPro, señaló: “Hemos dejado escapar puntos que nos han alejado, pero tenemos dos partidos en casa (ante Macará y El Nacional) que estamos obligados a ganar. Con el apoyo de nuestra gente, si sacamos adelante esos juegos, estaremos cerca de cumplir la meta”.

Por su parte, Maicon Solís, autor del 1-0 que llevó la serie a los penales en Quito, aseguró que el duelo se desarrolló como lo planificó el técnico Guillermo Duró.

“El profe estudió bien el partido. Teníamos claro que íbamos a marcar y que después ellos se desesperarían, dándonos espacios. Lamentablemente no concretamos las ocasiones que generamos tras el gol”.

Solís resaltó que el equipo sigue “con vida” en el hexagonal 2 y que ya trabajan enfocados en Macará. “Lo conocemos bien. Vamos con fe. Buscaremos ganar para acercarnos a los líderes”.

Emelec ocupa el cuarto puesto con 52 puntos, a cuatro del líder Macará (56). Le siguen Aucas (55) y Deportivo Cuenca (52), que supera a los azules por mejor gol diferencia.

¿Por qué el hexagonal 2 de LigaPro entregará dos cupos a la Sudamericana?

La LigaPro podría adjudicar dos cupos a la Copa Sudamericana en el hexagonal 2, y no uno. Universidad Católica, por llegar a la final de la Copa Ecuador, tiene opciones de quedarse con el cupo Ecuador 4 para la Copa Libertadores, independientemente del resultado de la final.

Esto es determinante, ya que su posible clasificación a la Libertadores a través de la Copa Ecuador liberaría un cupo a la Sudamericana dentro de la LigaPro. Esa redistribución permitiría entregar el cupo adicional al segundo lugar del hexagonal 2, lo que mantiene vivas las aspiraciones de Emelec.

