El billete de Cristiano Ronaldo que emitirá el Banco de Portugal: Serían 7 euros

El experimentado e histórico jugador portugués recibirá un homenaje y el Banco de Portugal ya tiene proyectado cuándo sacarlo

El Banco de Portugal se dispone a lanzar una iniciativa histórica que fusiona el orgullo nacional con la leyenda deportiva. Según fuentes cercanas, la entidad financiera tiene en sus planes la emisión de un billete conmemorativo de 7 euros dedicado a Cristiano Ronaldo, la máxima figura del fútbol portugués y universalmente reconocido como el mejor jugador en la historia del país.

Esta pieza numismática especial se perfila como un tributo a la deslumbrante carrera del astro luso, con la meta de que esté disponible antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La decisión de acuñar este billete celebra no solo los logros deportivos de CR7, sino también su inmensa influencia social y cultural. La trayectoria de Cristiano ha marcado una era, desde sus hazañas con la selección nacional hasta su impacto en el fútbol internacional, consolidándolo como uno de los deportistas más reconocidos y admirados a nivel global.

Prototipo no oficial de billete que tendrá Cristiano Ronaldo en Portugal. CORTESIA

Reconocimiento al máximo goleador de selecciones en la historia



Además, este homenaje subraya uno de sus récords más significativos: Cristiano Ronaldo es actualmente el máximo goleador en la historia del fútbol de selecciones nacionales masculinas.

De materializarse, este billete de 7 euros —una denominación inusual que, sin duda, elevará su atractivo— se convertirá en un objeto de alto valor simbólico y coleccionable. La emisión fortalecerá aún más el legado de Ronaldo en la narrativa histórica de Portugal justo cuando el mundo se prepara para una nueva cita mundialista.

🇵🇹 ARRÊT SUR IMAGES



La Banco de Portugal s’apprête à frapper un billet spécial de 7€ avant la Coupe du Monde 2026…

Un billet unique pour célébrer le plus grand joueur de l’histoire du pays : Cristiano Ronaldo.



Légende vivante. pic.twitter.com/DoTaCqEaT1 — AES Alerte (@Aesalerte) December 3, 2025

