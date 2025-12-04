Gonzalo Plata hace historia en el Brasileirao ¿Cuántos ecuatorianos fueron campeones?

El atacante tricolor se coronó en Brasil, tal y como lo hicieron otros históricos jugadores años atrás. Conoce quiénes fueron

Gonzalo Plata volvió a ganar un título con la camiseta de Flamengo.

El fútbol ecuatoriano celebra un nuevo hito en Brasil. Gonzalo Plata se coronó campeón del Brasileirão 2025 con el Flamengo, inscribiendo su nombre en la selecta lista de compatriotas que han levantado el prestigioso título de la liga brasileña.

El extremo guayaquileño, único representante tricolor en el Mengão, suma este trofeo a una vitrina personal ya repleta, destacando que es el sexto galardón que consigue con la camiseta carioca en apenas dos años, incluyendo la Copa Brasil 2024 y la reciente Copa Libertadores 2025.

Ecuatorianos campeones del Brasileirao

Hólger Quiñónez | Vasco Da Gama (1989)

Neicer Reasco | Sao Paulo (2006 y 2007)

Alan Franco | Atlético Mineiro (2021)

Gonzalo Plata | Flamengo (2025)

Con la gesta de Platita, Ecuador añade un nuevo campeón a su registro en la tierra de la samba. El último en conseguirlo había sido Alan Franco, quien formó parte del plantel del Atlético Mineiro campeón en 2021. Franco disputó cinco encuentros en aquella campaña histórica del Galo, rompiendo una sequía que databa desde 1971 para el club de Belo Horizonte.

El camino lo inició el legendario zaguero Hólger Quiñónez. El Piquetero, conocido por su garra y sus distintivas rastas, fue el primer ecuatoriano en saborear la gloria del Brasileirão al conseguir el título con el Vasco da Gama en 1989. Su contribución fue vital para poner fin a 15 años sin ligas para el Vascao.

Alan Franco, volante ecuatoriano, fue campeón del Brasileirao con Atlético Mineiro. Archivo

Tuvieron que pasar 17 largos años para que la bandera tricolor volviera a ondear en lo más alto. El encargado de revalidar la hazaña fue Néicer Reasco. El lateral derecho se consagró bicampeón con el São Paulo en las temporadas 2006 y 2007.

2006: El 'Tricolor' se llevó la estrella con una ventaja de siete puntos sobre su escolta, Internacional.

2007: La superioridad fue categórica, con una diferencia de 15 puntos sobre el segundo clasificado, el Santos, demostrando el poderío del equipo paulista.

Con su conquista, Plata se une a Quiñónez, Reasco y Franco, consolidando una presencia ecuatoriana cada vez más relevante en una de las ligas más competitivas del continente.

El palmarés del mundialista ecuatoriano no deja de crecer y con este título por el Brasileirao 2025, ya son once los trofeos a nivel clubes que ha levantado Gonzalo Plata con tan sólo 25 años.

Títulos de Gonzalo Plata en sus respectivos equipos

Sporting Lisboa

Copa de la Liga de Portugal 2021 Primeira Liga 2021 Supercopa de Portugal 2021

Al Sadd

Qatar Stars League 2024 Copa del Emir 2024

Flamengo

Copa Brasil 2024 Supercopa Brasil 2025 Taca Guanabara 2025 Campeonato Carioca 2025 Brasileirao 2025 Copa Libertadores 2025

