Final de Copa Ecuador: ¿Cuándo y dónde es el duelo entre Liga y Universidad Católica?

Nuevamente equipos de la capital son los protagonistas en la disputa del trofeo. Conoce los detalles programados

La final de la Copa Ecuador 2025 será en el Estadio Atahualpa.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó el escenario y la fecha para el choque cumbre que coronará al nuevo campeón de la Copa Ecuador 2025. El histórico Estadio Olímpico Atahualpa de Quito será el templo donde se dispute la gran final entre Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDUQ).

Lea también: Gonzalo Plata hace historia en el Brasileirao ¿Cuántos ecuatorianos fueron campeones?

La cita por el trofeo del torneo organizado por FEF está pactada para el jueves 18 de diciembre, con el pitazo inicial programado para las 19:00 (hora local).

El Coloso del Batán, como es conocido el escenario deportivo, vuelve a vestirse de gala para albergar una definición nacional. El Atahualpa tiene un historial reciente con este torneo, pues fue el testigo de la final de 2022, donde Independiente del Valle (IDV) alzó la copa tras vencer 3-1 a 9 de Octubre.

Universidad Católica y Liga de Quito se enfrentaron por la LigaPro.

GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Asimismo en la edición de 2024 se trasladó al Rodrigo Paz Delgado —donde El Nacional se coronó ante IDV—, este año el trofeo se disputará en el corazón de la capital del país, una vez más.

Copa Ecuador: Emelec cayó en penales y Liga de Quito a la final ante Católica Leer más

Universidad Católica eliminó a la sorpresa, Cuenca Juniors

Los Camaratas aseguraron su boleto tras dejar en el camino a Cuenca Juniors, uno de los equipos revelación que sorprendió en las etapas previas. Llega con la firme intención de sumar un nuevo título a sus vitrinas.

Liga de Quito sufrió, pero pasó ante Emelec

Los albos, por su parte, demostraron su jerarquía en las semifinales al eliminar a un fuerte rival como Emelec, equipo que lo obligó llegar hasta la tanda de penales. Liga ratificó su estatus de serio aspirante a llevarse la Copa, tras escaparse la LigaPro y ser eliminado de la Libertadores en semifinales.

Tal como ha sido la tónica de las últimas ediciones, el nuevo monarca de la Copa Ecuador se definirá en un apasionante partido único, en donde el Atahualpa será la sede el próximo 18 de diciembre.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!