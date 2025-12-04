¿Quién es Virgilio Olaya, el ecuatoriano fichado por el Bayern Múnich?

La joya de 17 años de las filas Orientales irá directo al equipo bávaro, según medios y especialistas internacionales

El Bayern Múnich vuelve a mover el mercado esta vez con protagonismo de Ecuador, tras conocerse la incorporación del ecuatoriano Virgilio Olaya, mediocampista juvenil de 17 años de Aucas que en los últimos años ha sido nombrado entre los más destacados del continente.

El fichaje, confirmado este jueves 4 de noviembre por fuentes del club bávaro, marca un precedente para el fútbol nacional, pues se trata del primer ecuatoriano en llegar directamente al equipo absoluto del gigante alemán desde competiciones sudamericanas.

🚨🇪🇨 FC Bayern agree deal to sign 17 year old Ecuadorian talent Virgilio Olaya from SD Aucas.



German side already planning for his next move on loan, as @reijournalist reports. pic.twitter.com/5HfB7PNFCb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2025

Olaya, joya del equipo Oriental, se formó en las divisiones menores del club donde debutó en Primera. Su irrupción fue inmediata: transición rápida, lectura táctica, capacidad para romper líneas y un golpeo de media distancia que lo convirtieron en una pieza indispensable del cuadro criollo.

Experiencia nacional y en la selección

El zaguero oriental con tan sólo 16 años fue parte de la selección ecuatoriana en categorías menores, y representó al país en varias competiciones de relevancia, como el reciente Campeonato Sudamericano sub 17 disputado en Bolivia. Fue precisamente su desempeño en competencias internacionales lo que llamó la atención del departamento de scouting del Bayern, que mantenía informes sobre él desde hacía más de un año.

New Bayern signing Ecuadorian talent Virgilio Olaya comp

But can anyone tell me- S American teams are absolutely reluctant to let their top prospects leave this early/ take a HUGE amt. He's one of the best prospects apparently, but they're letting him go🤔pic.twitter.com/lTjScUXI72 — Wohit (@Sextuple_winner) December 4, 2025

El club alemán, reconocido por su capacidad para potenciar jóvenes talentos —como ocurrió con Alphonso Davies o Jamal Musiala— vio en Olaya un proyecto a mediano plazo, pero con la calidad suficiente para competir desde su llegada.

Para el fútbol ecuatoriano, el traspaso representa un hito y una ventana de visibilidad internacional. Para el Bayern, una apuesta estratégica en un jugador que reúne técnica, físico y una personalidad competitiva que promete adaptarse al rigor de la Bundesliga.

