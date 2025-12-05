Donald Trump destaca récord de entradas y promete un “Mundial fantástico” en 2026

El presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, se dirige al público con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Washington vivía el ambiente de una gala mundialista cuando, sobre la alfombra roja del Centro Kennedy, apareció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre cámaras, saludos y flashes, lanzó una frase que marcó el inicio de la ceremonia: “Estamos preparados para esto”. Era su respuesta a los periodistas que le preguntaron por el rol del país como anfitrión del Mundial de 2026, una organización compartida con México y Canadá.

Trump describió la jornada como “un gran día” para el deporte y para su país. En su estilo habitual, adelantó que la Copa del Mundo será “fantástica” y sacó pecho por los números: aseguró que ya se han batido récords en la venta de entradas, incluso antes del arranque del torneo. “No creo que haya habido nunca nada parecido en ningún deporte”, dijo.

¿Cambiará las sedes?

El presidente fue preguntado por la cadena Fox News si se cambiarán algunas sedes de los partidos que están gobernadas por demócratas, pero Trump rechazó querer mover los partidos de ciudad.

"Si tienen un problema, para cuando lleguemos allí, nos encargaremos de ese problema. Podemos resolverlo", respondió.

El Centro Kennedy acoge el sorteo del Mundial con más selecciones que nunca, 48.

El evento cuenta con los líderes de los tres países anfitriones: la mexicana Claudia Sheinbaum, el canadiense Mark Carney y Trump.

"Estamos trabajando con Canadá y con México, y hasta ahora ha sido realmente espectacular. Ha sido espectacular", apuntó el estadounidense.

Galardonado con el primer premio FIFA de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq), recibe el Premio de la Paz de la FIFA de manos del presidente de la FIFA, Giovanni Infantino. Efe

Trump fue galardonado con el primer premio FIFA de la Paz por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del fútbol.

