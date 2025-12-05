Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO | Bombos, transmisión, grupos y Ecuador

Así transcurre el evento en el John F. Kennedy Center donde Ecuador conocerá con quién le tocará jugar el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 es el evento más influyente del fútbol internacional.

La expectativa mundialista ya se siente. Este viernes 5 de diciembre, la FIFA celebra el sorteo que definirá el camino de las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026, el torneo más grande en la historia del fútbol. Ecuador, que llega con una generación renovada y altas aspiraciones, conocerá hoy a los rivales que deberá enfrentar en la fase de grupos.

El sorteo no solo revela a los oponentes: también define sedes, fechas tentativas y la ruta que podría seguir La Tri en México, Estados Unidos y Canadá. Todo ocurre en el emblemático John F. Kennedy Center de Washington, un escenario de gala donde se reúnen dirigentes, leyendas del fútbol, técnicos y representantes de las federaciones.

Mientras los bombos se preparan y la ceremonia avanza, los hinchas ecuatorianos siguen minuto a minuto lo que podría ser el primer gran indicio del destino tricolor en 2026. Aquí te contamos en vivo cada anuncio, cada cruce y cada detalle clave del sorteo.

13:02 Presentación musical de Lauryn Hill

12:53 Inicio del sorteo con los presidentes de los países anfitriones

12:46 Entrada del Primer Ministro de Canadá al escenario junto a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump

12:40 | Entrada de la Copa del Mundo en manos de Lionel Scaloni

12:30 | Trump marca el ambiente previo al sorteo con un mensaje de fuerza

Donald Trump llegó al Centro Kennedy y encendió el ambiente antes del sorteo del Mundial 2026. Desde la alfombra roja aseguró que Estados Unidos “está preparado” para recibir el torneo junto a México y Canadá, destacó récords en la venta de entradas y prometió un evento “fantástico”. Sus declaraciones abren una gala histórica con 48 selecciones y el interés mundial puesto en los grupos que definirán el camino hacia la Copa.

El presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, se dirige al público con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Efe

12:32 Entrega del Premio de la Paz FIFA a Donald Trump

12:21| Presentación de Robbie Williams y Nicole Scherzinger

12:11 | Entrada de Gianni Infantino al escenario

El presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, se dirige al público durante el sorteo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Efe

Gianni Infantino abrió la ceremonia con una declaración contundente: el Mundial 2026 será, según él, “el mayor acontecimiento que la humanidad ha visto y verá”. El presidente de la FIFA destacó que la edición organizada por EE.UU., México y Canadá marcará un antes y un después, con 48 selecciones y una escala inédita para el torneo. Sus palabras marcaron el tono de una gala que ya se vive como histórica.

12:05 | Entrada de los presentadores Kevin Hart y Heidi Klum

12:02 | Presentación de Andrea Bocelli y apertura del evento

12:00 | Inicio de la ceremonia

