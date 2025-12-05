¿Qué tan difícil es el Grupo E? Análisis de los rivales de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador ya conoce a las tres selecciones que tendrá que enfrentar en la Copa del Mundo 2026

La selección ecuatoriana de fútbol ya puede ir preparándose para lo que será el inicio de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, ya que el viernes 5 de diciembre se llevo a cabo el sorteo de la fase de grupos de la competición y Ecuador quedó emparejado con: Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Dos de los tres rivales de Ecuador en la próxima cita mundialista son inéditos para la 'Tri', porque estos nunca se han enfrentado en la historia. En cambio, Alemania es un viejo conocido de Ecuador, ya que se han enfrentado en tres ocasiones, donde Alemania salió victoriosa en las tres, y una de ella siendo en el Mundial 2006, donde los 'Teutones' fueron los anfitriones.

Te puede interesar: Sixto Vizuete analiza a la Tri antes del Mundial 2026 y pide cambios en el ataque

A muchos les puede extrañar escuchar o leer el nombre Curazao en una Copa del Mundo, todo lo contrario a cuando se nombra Alemania, quienes han ganado cuatro mundiales en su historia, teniendo un nombre que impone respeto. Por ultimo, es casi que evidente que en el mundo futbolero, lo primero que se nos venga a la cabeza cuando se habla de Costa de Marfil sea el nombre de Didier Drogba, el histórico delantero del Chelsea. Muchos nombres curiosos, pero, ¿Cómo llegaron estas selecciones a la Copa del Mundo?.

¿Cómo vienen los rivales de la selección ecuatoriana en el Mundial 2026?

La clasificación de Alemania al Mundial 2026 fue un camino de recuperación bajo Julian Nagelsmann. Tras caer sorpresivamente 0-2 ante Eslovaquia en el debut, el equipo reaccionó con cinco victorias seguidas, incluyendo un 6-0 de revancha y un 4-0 a Luxemburgo, para liderar el Grupo A con 15 puntos y +13 en diferencia de goles. Con un ataque liderado por Musiala y Wirtz, Die Mannschaft aseguró su boleto directo y su 20va presencia en Copas del Mundo.

IA evalúa el Grupo E: así ve las posibilidades de Ecuador en el Mundial 2026 Leer más

Por otro lado, Costa de Marfil clasificó invicta al Mundial 2026 con un récord perfecto en el Grupo F africano: 8 victorias y 2 empates (26 puntos). Bajo Emerse Faé, sellaron el boleto con un 3-0 a Kenia en octubre de 2025, con goles de Kessié, Diomandé y Amad Diallo. Pépé, Haller y Adingra lideraron un equipo sólido que regresa a la Copa del Mundo tras 12 años de ausencia.

Por ultimo, Curazao clasificó por primera vez al Mundial 2026 como la nación más pequeña por población (156.000 habitantes), liderando invicto el Grupo B de Concacaf con 12 puntos (3 victorias, 3 empates). Bajo Dick Advocaat, sellaron el boleto con un 0-0 ante Jamaica en noviembre de 2025, tras un 7-0 a Bermudas y victorias clave contra rivales como Trinidad y Tobago, rompiendo el récord de Islandia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!