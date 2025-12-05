¿Podrán entrar a EE.UU.? La duda de miles de aficionados rumbo al Mundial 2026

Aficionados europeos advierten falta de garantías para viajar al Mundial 2026, desde el ingreso a EE.UU. hasta los precios

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (i), y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en una reunión a inicios de diciembre con el presidente de EE.UU., Trump.

A solo 200 días del inicio del Mundial 2026, una pregunta empieza a empañar la emoción del torneo: ¿podrán todos los aficionados entrar sin problemas a Estados Unidos? La asociación de seguidores europeos, Football Supporters Europe (FSE), encendió la alarma justo cuando la FIFA celebraba el sorteo en Washington, reprochándole al organismo que avance con la fiesta sin ofrecer certezas básicas a quienes sostienen el espectáculo: los fans.

Preocupación por entradas, libertad de expresión y trato justo

En un comunicado, FSE lamentó que miles de seguidores aún no sepan si podrán pasar los controles de entrada al país, ni si serán tratados de manera justa durante el torneo. La preocupación no es menor. El colectivo señala que no existen garantías claras sobre los procedimientos migratorios, la libertad de expresión en los estadios y fan zones, ni sobre el trato a grupos vulnerables, desde comunidades locales hasta aficionados LGBT+ que viajarán al Mundial.

Compromisos de derechos humanos bajo cuestionamiento

La crítica se agrava porque, recuerdan, la candidatura ganadora de 2026 incluyó compromisos explícitos de respeto a los derechos humanos. Pero la situación actual en Estados Unidos —según FSE— deja esos compromisos “en entredicho”. “Los seguidores merecen garantías, no seguridades vagas”, señalaron. Sin esa claridad, muchos dudan incluso de si deben arriesgarse a viajar.

Precios dinámicos y falta de transparencia generan molestia

Las entradas tampoco dan tranquilidad. FSE calificó como “alarmante” la falta de transparencia en los precios y categorías, y cuestionó la decisión de la FIFA de aplicar precios dinámicos, expuestos a subidas impulsadas por la demanda. Para la organización, esto abre la puerta a prácticas abusivas y a un riesgo financiero inédito para aficionados que históricamente han sostenido a la Copa del Mundo.

“Nunca se han pedido tantos riesgos a los aficionados”

Ronan Evain, director ejecutivo de FSE, fue tajante: “Nunca en la historia del torneo se ha esperado que los aficionados asuman riesgos tan enormes con tan poca certeza sobre lo que recibirán a cambio”. También reprochó a la FIFA haber fijado precios récord pese a tener control absoluto sobre su política de venta de entradas.

La exhortación final es clara: todavía hay tiempo para corregir. “La FIFA debería dar ejemplo con directrices transparentes y garantizar que todos los aficionados estén seguros y se sientan bienvenidos”, señaló la organización. El balón está ahora del lado de la FIFA, mientras miles de aficionados siguen esperando respuestas antes de decidir si emprenderán uno de los viajes más emocionantes —y hoy, más inciertos— de sus vidas.

