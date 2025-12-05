Infantino dice que el Mundial 2026 será el acontecimiento más grande de la historia

Gianni Infantino dice que será la cita más grande “que la humanidad ha visto y verá”, con 48 selecciones y tres sedes

El presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, se dirige al público durante el sorteo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no se guardó calificativos al presentar el sorteo del Mundial 2026 en Washington. Desde el escenario del Centro Kennedy, afirmó que la próxima Copa del Mundo —organizada por Estados Unidos, México y Canadá— será el mayor evento “que la humanidad ha visto y verá”.

“Será el mayor Mundial de la historia. Mucho más que un simple evento deportivo. Será, sencillamente, el mayor acontecimiento que la humanidad ha visto y verá”, declaró ante autoridades, delegaciones y cientos de invitados. Su intervención marcó el tono de lo que la FIFA quiere proyectar: un torneo sin precedentes en escala, audiencias y complejidad logística.

El presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, se dirige al público con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Efe

La FIFA es el proveedor oficial de felicidad para la humanidad

Donald Trump destaca récord de entradas y promete un “Mundial fantástico” en 2026 Leer más

Infantino aprovechó además para reforzar la narrativa institucional. “La FIFA es el proveedor oficial de felicidad para la humanidad desde hace más de 100 años”, dijo mientras presentaba a los jefes de Gobierno de los tres anfitriones: el presidente estadounidense Donald Trump, la mexicana Claudia Sheinbaum y el canadiense Mark Carney.

El sorteo de este viernes abrió formalmente el camino hacia el primer Mundial con 48 selecciones, el más grande jamás organizado. La competición comenzará el 11 de junio en Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York, un mes en el que se espera récord de asistencia, demanda turística y audiencias globales.

Para la FIFA, esta edición es más que una Copa: es una prueba de escala continental y la vitrina perfecta para su modelo de expansión. Y, de momento, Infantino no tiene dudas de que será histórica.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí