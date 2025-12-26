Espacio público en Playas se caotiza por el comercio informal y la falta de control

Ciudadanía cuestiona la falta de planificación, control y coherencia en la gestión de espacio público en el cantón de Guayas

Hay calles que han sido cerradas al paso peatonal y vehicular debido a la instalación de juegos mecánicos, algo que los moradores cuestionan al Municipio de Playas.

La ocupación de vías con juegos mecánicos, sumado a la permisividad de comercios temporales en parques y aceras, ha generado malestar entre residentes, transportistas y turistas en General Villamil Playas.

La escena contrasta con el discurso oficial de orden y regeneración urbana que promueve la actual administración municipal.

“Hay cosas que no logramos entender en esta administración: se regeneran las vías principales de Playas, pero al mismo tiempo se permite el desorden en las mismas”, reclama Lucio Ramírez, morador de la calle 12 de Octubre, en pleno centro de la ciudad.

El ciudadano se vio obligado a subir su mototaxi al espacio peatonal de la acera para llegar a su vivienda, debido a que los juegos mecánicos, instalados directamente sobre la calzada, bloquean el paso vehicular.

Según denuncian los vecinos, estas atracciones llevan cerca de un mes ocupando una cuadra completa de la calle 12 de Octubre y dos calles transversales que desembocan en la avenida Pedro Méndez Gilbert, una de las más transitadas del cantón.

“Aquí circulan a diario vehículos y peatones; cerrar estas vías afecta a todos”, advierte Cristóbal Lino, habitante del sector.

El impacto es directo en la vida cotidiana de los residentes. Lino y otros moradores aseguran que no pueden estacionar sus vehículos en sus propios domicilios y se ven obligados a dejarlos en casas de familiares en otros barrios.

El problema también alcanza al transporte público. “Para llegar a otros sectores tenemos que dar largas vueltas y, cuando el destino es cerca de los juegos, dejamos a los pasajeros en las esquinas para que caminen”, explica el taxista Jofre Granados.

“Es una molestia general que refleja el desorden que vive Playas”, añade Granados.

Negocios privados invaden el espacio público

La situación no se limita a las calles. En el parque central, conocido como la Plaza Cívica, se permitió durante varias semanas la instalación de un almacén de electrodomésticos que ocupó parte del espacio público con tres grandes carpas.

“Felizmente el 26 de diciembre ya se fue, porque les robaron en la noche; sino ahí seguirían. Ese espacio es para los niños, más aún en Navidad”, comentó una habitante del sector, quien pidió reserva de su nombre para evitar represalias.

El departamento municipal de Vía Pública se limitó a señalar a EXPRESO que se trataba de “permisos temporales”, sin ofrecer mayores detalles sobre los criterios técnicos, plazos ni controles aplicados para autorizar estas ocupaciones.

“El Municipio está regenerando algunas calles del centro y asfaltando otras en barrios como Playas 2, Santa Isabel y sectores aledaños”, señala Edisson Espinoza. Sin embargo, el ciudadano advierte que estos esfuerzos se diluyen ante la falta de control del espacio público.

Las críticas también provienen de los visitantes. “¿Cómo es posible que en pleno centro se cierren tres calles en época de alto tráfico y que se permita instalar un almacén en un parque?”, cuestiona Cosme Rivera, turista que pasó las fiestas navideñas en el cantón.

“Esto es un destino turístico; lo mínimo es ofrecer una imagen de orden y organización. ¿Dónde está el comisario de Vía Pública y Medio Ambiente?”, se pregunta.

El desorden se extiende a otros puntos. En la avenida 15 de Agosto, donde se destaca un paseo turístico de 150 metros, en el parterre central, las aceras y parte de la calzada permanecen ocupadas por comerciantes informales y formales.

“Hay camionetas cargadas de frutas estacionadas en las esquinas, como si fueran dueñas del espacio, y no dejan parquear a nadie”, denuncia Ruperto Escalante, quien asegura que no pudo estacionar su vehículo mientras realizaba compras, mientras almacenes exhiben sus artículos en plena vía.

Así, Playas transita hoy por una contradicción evidente: avanza en obras de regeneración urbana, pero retrocede en orden y control del espacio público.

Una dualidad que, según sus habitantes, exige decisiones firmes y coherentes para que el progreso no quede atrapado entre el asfalto nuevo y el caos cotidiano.

