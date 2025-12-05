Triatlón y aguas abiertas dan a Ecuador nuevos oros en los Bolivarianos 2025

La delegación de natación de Ecuador se destacó en el certamen sudamericano

La delegación de deportistas ecuatorianos se llevó el oro sudamericano en Triatlón.

El triatlón y las aguas abiertas volvieron a poner a Ecuador en lo más alto del podio en los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, luego de que el equipo de relevos mixtos de la primera disciplina, integrado por Elizabeth Bravo, Gabriel Terán, Paula Jara y Juan José Andrade, se proclamó campeón con un tiempo de 1 hora, 44 minutos y 24 segundos, superando a Venezuela (1h45:07) y Chile (1h45:42).

Con la victoria, el triatlón cerró su participación en la cita multideportiva con tres medallas de oro, todas conseguidas entre el 3 y el 5 de diciembre.

El oro de los relevos mixtos se sumó a los títulos obtenidos por Juan José Andrade en masculino individual (55:19) y por la dupla Andrade-Terán en parejas masculinas (1h50:49).

Este viernes 5 de diciembre, la estrategia funcionó a la perfección desde el primer relevo. Bravo abrió la competencia con solvencia; Terán amplió la diferencia; Andrade mantuvo el liderato y Jara remató una actuación sin fisuras para asegurar otra dorada para la delegación ecuatoriana.

Los Reyes de aguas abiertas

David Farinango (I) y Esteban Enderica (D) se consagraron en la prueba de aguas abiertas. Cortesía

Ya en las aguas abiertas, en la prueba de 10 kilómetros, nuevamente la delegación nacional hizo el 1-2 con el oro y la plata, tanto en damas como en varones.

A primera hora, en una final de infarto, Esteban Enderica se quedó con el título de campeón, seguido de su compatriota David Farinango que terminó segundo, mientras que en damas, en la misma distancia, nuevamente Danna Martínez y Karen Coello hicieron el 1-2 para el país.

En otros deportes

En tenis de mesa, Alberto Miño Puga se consagró campeón bolivariano en la división individual masculino, mientras que en ciclismo de ruta Jonathan Caicedo se volvió a subir al podio con medalla de plata.

