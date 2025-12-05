¿Neymar estará en el Mundial 2026? Esto responde Ancelotti tras el sorteo

Carlo Ancelotti responde sobre si Neymar irá al Mundial 2026, mientras Brasil analiza su camino en el Grupo D

Tom Brady sostiene el boleto de Brasil durante el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Carlo Ancelotti no levantó la voz ni buscó rodeos. Cuando le preguntaron por la presencia de Neymar en el Mundial 2026, soltó una respuesta corta y tajante, el tipo de frase que define una postura: “Si Neymar está listo para jugar una Copa del Mundo, estará y punto.”

La frase que marcó la conferencia

En la sala de prensa de Washington D.C., la expectativa no giraba en torno al sorteo ni al análisis táctico, sino al futuro del astro brasileño. Aunque Brasil quedó emparejado con Marruecos, Escocia y Haití en el Grupo D, el foco estaba en la posible última copa del atacante.

Ancelotti, fiel a su estilo, fue directo, pero también dejó matices. Recordó que la lista no está escrita y que la decisión se tomará en marzo: “Tenemos más jugadores que Neymar y todo puede pasar”.

La frase cayó como un recordatorio de que nadie tiene un cupo garantizado.

Un Neymar entre dudas físicas y un Santos que sufre

El presente del jugador no es el ideal. A sus 33 años, pelea la permanencia en el Campeonato Brasileño con el Santos y arrastra una lesión de meniscos que podría requerir cirugía. Su forma deportiva sigue siendo una incógnita.

Por eso Ancelotti subrayó que su prioridad no es coleccionar figuras, sino construir un equipo competitivo. “No quiero estrellas, quiero un grupo dispuesto a ganar”, dijo frente a quienes cuestionan la falta de nombres rutilantes en la actual Seleção.

Las mascotas del Mundial 2026 posan durante el sorteo en Washington, representando a los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Efe

Brasil y el reto del Grupo D

Alemania, Costa de Marfil y Curazao: cómo juegan los rivales de Ecuador Leer más

Tras el sorteo, el técnico señaló que los rivales merecen respeto: “Todos son equipos sólidos”. La preparación brasileña ahora pasa por definir el orden de los partidos y escoger un centro de concentración adecuado para un Mundial que se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México.

Brasil, dueño de cinco estrellas, no gana una Copa del Mundo desde 2002. El desafío es enorme y la presión, permanente.

¿Dependerá todo de Neymar?

Mientras los focos apuntan al delantero, Ancelotti parece decidido a que Brasil no dependa de un solo nombre. El Mundial 2026 será, para él, una prueba de cohesión más que de brillo individual.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ