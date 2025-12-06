WTA 125 de Quito: Luisina Giovannini y Polona Hercog jugarán la final

El primer torneo profesional de tenis femenino tiene a sus finalistas y se definirá este domingo 7 de diciembre

La tenista argentina Luisina Giovannini y la eslovena Polona Hercog disputarán este domingo 7 de diciembre, desde las 11:00, el título del torneo WTA 125 de Quito, tras imponerse el sábado en semifinales a la griega Despina Papamichail y a la francesa Leolia Jeanjean, respectivamente.

El torneo de tenis profesional femenino que se disputa por primera vez en las canchas de arcilla del Quito Tenis y Golf Club de la capital ecuatoriana, otorgará a la campeona 125 puntos para la clasificación del escalafón mundial y 15.000 dólares en premios.

En su partido de este sábado 6, Giovannini se impuso por 6-4 y 6-2 a Papamichail; mientras que Hercog accedió a la final del torneo tras derrotar por 6-2 y 6-2 a Jeanjean.

La argentina, de 19 años, atraviesa un gran momento en su carrera deportiva, pues eliminó a Papamichail, quien llegó al torneo de Quito, como campeona del WTA disputado recientemente en Buenos Aires.

Por su parte, Hercog, de 34 años, procurará sacar provecho a su experiencia, tras haber ganado en tres ocasiones los títulos del WTA en su extensa carrera deportiva.

“Será un duelo crucial e importante para ambas”, dijo Hercog.

El torneo concluirá el domingo en las canchas de arcilla del Quito Tenis y Golf Club en el sector de El Condado, de la capital ecuatoriana, que se ubica a 2.850 metros de altitud sobre el nivel del mar.

El certamen otorgará a la segunda finalista 81 puntos y 8.400 dólares en premio.

