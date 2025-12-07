¿Cómo logró Javier Rabanal el nuevo título de Independiente del Valle?

El español Javier Rabanal transformó a Independiente del Valle en menos de un año y terminó guiándolo al título de LigaPro.

Al entrenador español Javier Rabanal, de 46 años, le bastaron 350 días para reescribir su historia y la de Independiente del Valle. El técnico asumió el mando en plena transición generacional y terminó coronándose campeón de LigaPro.

El ascenso inesperado de Rabanal

Rabanal llegó como una apuesta silenciosa. Trabajaba en la Serie B con Independiente Jr. cuando, el 21 de diciembre de 2024, fue ascendido para liderar a Los Rayados del Valle. Nadie imaginaba que menos de un año después estaría levantando el título.

Un plantel equilibrado y decisiones arriesgadas

El español heredó un plantel sólido, con referentes como Richard Schunke, Jhegson Méndez, Renato y Romario Ibarra, Junior Sornoza y Michael Hoyos. A ellos se sumaba una generación joven formada bajo la filosofía del club: Darwin Guagua, Patrick Mercado, Juan Lerma, Emerson Pata, Patrick Hoyos y Jean Pierre Arroyo.

En ataque, el argentino Claudio Spinelli se transformó en la pieza más letal con 18 goles, aunque su futuro no continuaría en 2026. Y en el arco, Rabanal tomó una decisión crucial: relegó a Moisés Ramírez y apostó por Guido Villar como titular, un movimiento que marcó su proceso.

El inicio difícil que cambió el rumbo

El debut fue tormentoso: derrota 2-0 ante Libertad en Loja el 15 de febrero. Luego llegaron empates ante Liga de Quito (1-1) y Universidad Católica (1-1), resultados que sembraron dudas. Pero la resurrección llegó en Guayaquil, cuando IDV goleó 4-0 a Barcelona SC en el Monumental, un punto de quiebre que transformó la temporada.

Hinchas celebran la segunda estrella de Independiente del Valle. Karina Defas

Liderazgo emocional y convicción en el grupo

Más allá de lo táctico, Rabanal ejerció un liderazgo profundo. Les pedía a sus jugadores “tranquilizarse, que había que quedar campeón, pero sin asustarse”. Ese mensaje mantuvo firme al grupo en el tramo final del torneo.

Tras obtener el segundo título de LigaPro para el club, el DT analizó sin filtros: “Llegamos justos, pero contentos por ser campeones. No sé si somos la mejor plantilla, pero sí el equipo que más rindió”.

También resaltó la esencia del proyecto: “Le ponemos mucho trabajo por los chicos. Son un grupo muy trabajador. Independiente te da herramientas, pero está Liga y Barcelona, rivales complicados”.

Un técnico emergente convertido en campeón

Rabanal llegó como un técnico emergente. Hoy dirige como un campeón, y eso que aún le quedan tres partidos por disputar en el hexagonal 2025. Con una mezcla de juventud y experiencia, construyó un Independiente del Valle competitivo, intenso y campeón.

