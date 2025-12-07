Expreso
Gabriela Vargas
La abanderada del Team Ecuador, Gaby Vargas, sumó el oro # 40.Cortesía

Ecuador cierra los Juegos Bolivarianos 2025 con 40 oros y un total de 133 medallas

El Team Ecuador cerró su participación en Lima con un destacado oro de Gabriela Vargas en patinaje de velocidad

La delegación ecuatoriana culminó este domingo 7 de diciembre su participación en los Juegos Bolivarianos 2025, primer evento del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, sumando hasta el cierre de la edición un total de 133 preseas, entre ellas 40 oros, 49 platas y 44 bronces, que le permitieron cerrar en el quinto puesto de la clasificación general por países.

En la cima del medallero se ubicó Colombia con 142 oros, seguida por Venezuela con 104, mientras que los dueños de casa de Perú, fueron tercero con 78.

En la última jornada, la patinadora de velocidad y abanderada del Team Ecuador, Gabriela Vargas, fue una de las protagonistas al obtener la medalla de oro número 40 para el país, tras dominar con notable autoridad la prueba de los 10.000 metros eliminación.

“Me faltaba esta medalla en unos Juegos Bolivarianos: la de oro en 10.000 m. eliminación. Solo había tenido plata. Un día antes obtuve otra, pero no fue lo mismo”, dijo emocionada Vargas, quien se fue de Lima con la misma cosecha de metales que logró hace 4 años.

Cerrando las competencias en patinaje de velocidad, la también tricolor María Loreto Arias fue plata en en los 500 m + distancia.

Otro de los últimos podios ecuatorianos en la jornada de este domingo fue el segundo lugar de la pareja compuesta por Ariana Vilela y Karelys Simisterra en el voleibol playa femenino.

Ambas, con gran dominio, superaron a sus similares de Paraguay 2-0, por parciales de 21-14, 21-14, que le sirvieron para colgarse la plata bolivariana. “Es una alegría tremenda. Fue una competencia a un gran nivel”, dijo Simisterra.

