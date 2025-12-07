Expreso
Polona Hercog conquista el WTA 125 de Quito

El primer torneo de tenis profesional femenino que se disputó en Ecuador llegó a su fin con el triunfo de la eslovena.

La eslovena Polona Hercog venció por 6-2 y 6-1 a la argentina Luisina Giovannini, para adjudicarse el título en la final del WTA 125 de Quito Copa Banco Guayaquil, que se jugó este domingo en el Quito Tenis y Golf Club.

“Estoy muy feliz por haber ganado, es mi primera vez en Quito y me he sentido muy bien durante la semana de juego”, mencionó y se animó a agradecer el apoyo de la gente en español.

La europea, por su trayectoria y experiencia, ex número 35 del mundo, era la gran favorita; sin embargo, el desenfado y los 20 años de la sudamericana no se lo pondrían fácil en la cancha central del club, que recibió a unas 200 personas.

El compromiso empezó a inclinarse a favor de Hercog a partir del quinto juego del primer set, cuando la eslovena quebró el servicio de su contrincante y se puso adelante por 3-2, ampliando la ventaja a 4-2 en el siguiente game.

En los siguientes juegos Polona aprovechó el bajón que tuvo Luisina y con un juego desde el fondo de la cancha dominó a su rival para imponerse por 6-2 en el primer set, en 40 minutos.

Segundo set

De arranque, la eslovena quebró el saque de la argentina y ganó el suyo para ponerse 2-0 en el inicio del segundo set. Los comentarios del público coincidían en que Giovannini se desconcentró y desanimó tras perder en el quinto juego.

El resto del set fue una seguidilla de golpes certeros por parte de Polona y errores no forzados de Giovannini, quien por momentos intentó recuperar el juego que la llevó a la final, pero no pudo reaccionar con claridad y la eslovena se llevó el partido y el título por 6-2 y 6-1.

Segunda edición del WTA

Luego de entregar el trofeo a la campeona y un reconocimiento a su escolta, Nicolás Lapentti, organizador del torneo, anunció que desde ya trabajan en la realización de la segunda edición el próximo año, que tendrá como sede nuevamente al Quito Tenis y Golf Club.

