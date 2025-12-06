Independiente del Valle: Jugadores históricos de la gloria rayada

Richard Schunke y Junior Sornoza han sido dos de los gestores más importantes de los títulos en Independiente del Valle

Richard Schunke (d), desde 2018, ha estado en la consecución de los seis títulos de IDV.

La llegada del defensor argentino Richard Schunke a Independiente del Valle fue sin mucha pomposidad y casi en silencio; sin embargo, con el paso de los años el jugador se convirtió en el futbolista más laureado en la reciente historia del elenco rayado.

El zaguero, nacido en Misiones, una de las 23 provincias de su país, y nacionalizado ecuatoriano, encabeza la lista de jugadores que forjaron la exitosa trayectoria del club de Sangolquí que apenas lleva 15 años en la primera división.

El equipo que la noche de este sábado 6 de diciembre se proclamó campeón de la LigaPro 2025, tras empatar 1-1 ante Libertad, tiene además nombres destacados en su historia como Junior Sornoza, Daniel Librado Azcona, Jorge Pinos, Arturo Mina, Christian Núñez, Alán Franco, Luis Segovia, Jefferson Orejuela, Luis Fernando León, Jonny Uchuari, entre otros.

De acuerdo con los registros, el grupo ha celebrado los seis títulos, entre locales e internacionales, que han ganado los negriazules desde su ascenso a la Serie A en 2010, en todos los cuales que ha estado presente Schunke, quien llegó en 2017 a Ecuador para jugar en Deportivo Cuenca, pero que al año siguiente dio el salto a la escuadra del Valle.

El palmarés rayado

Independiente tiene en sus vitrinas dos Copas Sudamericanas (2019 y 2022) y una Recopa Sudamericana en 2023, mientras que en el plano local conquistó un trofeo de la LigaPro (2021), una Supercopa Ecuador (2023) y una Copa Ecuador (2022).

En todas y cada una de esas glorias ha dicho presente el defensor argentino ecuatoriano, por lo que supera, tan solo en una, a Sornoza, quien se perdió el título de la Copa Sudamericana de 2019; de ahí para adelante ha gritado campeón en las cinco restantes.

Detrás de esas glorias alcanzadas por los sangolquileños, no se puede dejar de nombrar el subcampeonato de la Copa Libertadores de América cosechado en 2016, bajo la dirección técnica del uruguayo Pablo Repetto.

Directores técnicos consagrados

Justamente Repetto fue quizás quien abrió el camino de ser protagonista a escala nacional e internacional, a lo que dieron continuidad otros colegas con la consecución de títulos y la proyección de jugadores, tales como los DTs Miguel Ángel Ramírez (Copa Sudamericana 2019), Renato Paiva (LigaPro 2021) y Martín Anselmi, quien ha tenido dos ciclos exitosos, uno de ellos la consecución de la segunda Sudamericana en 2022.

Los estrategas, especialmente Ramírez y Anselmi, fueron cruciales en la proyección internacional de IDV y el desarrollo de su estilo de juego.

Cantera inagotable

Además de los campeonatos logrados por el equipo profesional, destacan los logrados a nivel de divisiones inferiores, tanto dentro como fuera del país, que no hacen más que evidenciar el trabajo que realiza el club en las categorías juveniles.

En este rubro, Independiente conquistó la Copa Libertadores Sub-20 en 2020 y la Copa Mitad del Mundo (2017, 2019, 2021, 2025), la Copa Santiago de Brasil (2015), además de Campeonatos Nacionales Sub-13 y Sub-15, entre otros.

