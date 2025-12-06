Independiente del Valle logró su segunda estrella en la LigaPro

Cuatro años tuvo que esperar el conjunto del Valle para volver a ser campeón de Ecuador. En 2021 levantó el trofeo nacional

Independiente del Valle se consagró campeón de la LigaPro ecuatoriana tras aprovechar la derrota de 2-1 de Liga de Quito ante Orense y empatar 1-1 frente a Libertad FC.

Jugar pensando en ganar y tener la atención en lo que hacía Liga de Quito ante Orense FC en Machala marcó el rendimiento de los del Valle durante la primera parte, en la que generó pocas ocasiones en el arco contrario.

La conquista de los albos en el minuto dos de su partido puso mayor presión sobre los dirigidos por el español Javier Rabanal y Libertad lo aprovechó provocando más de un susto en la portería local, defendida por Guido Villar.

Unas 4.000 personas asistieron al escenario deportivo sangolquileño y en su mayoría celebraron el tanto del empate de Orense, en el minuto 33, y empujaron a su equipo a buscar el triunfo.

Pero no hubo manera; más bien los lojanos, ordenados en el fondo y a través del contragolpe, causaban estragos a Villar, quien no pudo hacer nada ante el disparo de Yerlin Quiñónez, quien abrió el marcador en el minuto 41.

El alma volvió al cuerpo de los hinchas del elenco local cuando Claudio Spinelli marcó el tanto del empate en los descuentos del primer tiempo. El argentino llegó a 20 goles en LigaPro y ocho en torneos internacionales.

Segundo tiempo

El segundo tiempo no podía empezar mejor para IDV y no precisamente por su juego, sino porque Orense pasó a ganar 2-1 sobre los universitarios y le daba el título a los de Rabanal.

Tras la noticia de que Orense FC le estaba dando la mano para ser campeón, pareció que Independiente se conformó con eso, porque la visita empezó a inquietar nuevamente con contragolpes al golero Villar.

En los últimos minutos, los dueños de casa recuperaron el control del juego y estuvieron cerca de marcar la segunda; no obstante, chocaron contra la buena defensa lojana.

El pitazo final de Bryan Loayza desató la alegría de los negriazules, quienes celebran la consecución de su segunda estrella de la LigaPro, tras la alcanzada en 2021.

