Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 6 de diciembre
El nuevo sismo se reportó en la provincia de Tungurahua
La tarde de este sábado 6 de diciembre de 2025, un nuevo sismo se sintió en Ecuador. El Instituto Geofísico (IG) reportó que el temblor se produjo a las 17:54, alcanzó una magnitud de 3.7 en la escala de Richter, un valor que, aunque no es alto, es perceptible. El epicentro del sismo se localizó a 1.02 kilómetros de Pelileo, en la provincia de Tungurahua.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) December 6, 2025
Evento: igepn2025xxcx
Ocurrido: 2025-12-06 17:54:53
Mag.: 3.7MLv
Prof.: 20.0 km
Lat.: 1.331° S
Long.: 78.531° W
Localizado: a 1.02 km de Pelileo, Tungurahua
Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/zaBKMohWeD pic.twitter.com/9K1Pb1F4QE
hasta el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.
Recomendaciones
El Instituto Geofísico recomienda a la población estar preparada para posibles sismos. Entre sus sugerencias se incluye elaborar un plan de emergencia familiar y contar con una mochila de emergencia que contenga elementos básicos como agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y un botiquín.
Ecuador en el Cinturón de Fuego
Este evento sísmico resalta la ubicación de Ecuador en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del planeta, donde ocurre el 85 % de la actividad sísmica mundial debido a la constante interacción de placas tectónicas.
