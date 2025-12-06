Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Sismo en Ecuador se sintió este 6 de diciembre.
Sismo en Ecuador se sintió este 6 de diciembre.Instituto geofísico

Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 6 de diciembre

El nuevo sismo se reportó en la provincia de Tungurahua

La tarde de este sábado 6 de diciembre de 2025, un nuevo sismo se sintió en Ecuador. El Instituto Geofísico (IG) reportó que el temblor se produjo a las 17:54, alcanzó una magnitud de 3.7 en la escala de Richter, un valor que, aunque no es alto, es perceptible. El epicentro del sismo se localizó a 1.02 kilómetros de Pelileo, en la provincia de Tungurahua.

RELACIONADAS

hasta el momento no se registran daños materiales ni personas heridas. 

El décimo tercer sueldo o bono navideño se debe pagar hasta el 24 de diciembre.

¿Qué hacer con el décimo tercer sueldo? Consejos para administrarlo

Leer más

Recomendaciones

El Instituto Geofísico recomienda a la población estar preparada para posibles sismos. Entre sus sugerencias se incluye elaborar un plan de emergencia familiar y contar con una mochila de emergencia que contenga elementos básicos como agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y un botiquín.

Ecuador en el Cinturón de Fuego

Este evento sísmico resalta la ubicación de Ecuador en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del planeta, donde ocurre el 85 % de la actividad sísmica mundial debido a la constante interacción de placas tectónicas.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Los números del campeón: estadísticas de Independiente del Valle en LigaPro 2025

  2. Pabel Muñoz denuncia trabas del Gobierno y defiende gestión en la Fundación de Quito

  3. WTA 125 de Quito: Luisina Giovannini y Polona Hercog jugarán la final

  4. Juegos Bolivarianos 2025: Ecuador suma oro y bronces en tenis de mesa y karate

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 6 de diciembre

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para recibir el décimo tercer sueldo?

  2. Estas calles de Guayaquil cambiarán desde el 6 de diciembre

  3. CAL oficialista calificó por primera vez juicio político contra funcionario de Noboa

  4. Corte de luz en Guayas este domingo 7 de noviembre: conozca las zonas afectadas

  5. La inseguridad se cobra la vida de un exfuncionario de la Contraloría

Te recomendamos