¿Qué hacer con el décimo tercer sueldo? Consejos para administrarlo

Este bono navideño es uno de los más esperados, debido a que su monto supera al salario mensual ordinario

El décimo tercer sueldo o bono navideño se debe pagar hasta el 24 de diciembre.

Tras los descuentos por el Black Friday y las compras de regalos navideños, los ecuatorianos que aún no recibieron el décimo tercer sueldo se preparan para disfrutar de este beneficio.

Consejos

Si bien el dinero, que puede ser recibido hasta el 24 de diciembre, es un dinero extra del mes de diciembre, también es una oportunidad para mejorara tu situación financiera. Si aún no sabes qué hacer con el dinero, te dejamos algunas ideas de en qué puedes utilizarlo.

Pagar deudas: Si tienes préstamos, tarjetas de crédito u otras deudas, utilizar el bono para reducirlas te dará un respiro financiero.

Ahorro o inversión: Es un buen momento para crear un fondo de emergencia o invertir en algo que te genere rendimiento a largo plazo.

Compra de regalos: Si celebras la Navidad o alguna otra festividad, el décimo te puede ayudar a comprar regalos sin afectar tu presupuesto mensual.

Mejoras en el hogar: Puedes aprovechar para hacer reparaciones, remodelar alguna parte de tu casa o comprar electrodomésticos que necesites.

Cursos o capacitaciones: Si quieres mejorar tus habilidades o aprender algo nuevo, podrías invertir en cursos o talleres que te ayuden a crecer profesionalmente.

Vacaciones o descanso: Si necesitas un descanso, el décimo tercer sueldo es una excelente excusa para darte unas pequeñas vacaciones o disfrutar de actividades recreativas.

Donaciones o apoyo a otros: Si tu situación te lo permite, podrías destinar una parte a ayudar a quienes más lo necesitan, ya sea en forma de donaciones o regalos a familiares y amigos.

