¿El bono navideño es el último beneficio obligatorio de 2025? Esto debes saber

El presidente Daniel Noboa dispuso que el sector público pague el beneficio el próximo 14 de noviembre

Referencial. El décimo tercer sueldo o bono navideño es uno de los beneficios más esperados del año.

En el contexto de los beneficios laborales que los trabajadores ecuatorianos reciben cada año, el décimo tercero, también conocido como bono navideño, se posiciona como el último pago obligatorio de 2025.

Este beneficio, que se paga tradicionalmente en diciembre, es esperado por miles de trabajadores tanto en el sector público como privado, y se suma al salario mensual como un apoyo económico durante las festividades de fin de año.

Sin embargo este 2025, el presidente Daniel Noboa dispuso que el sector público pague el beneficio el próximo 14 de noviembre.

Calcula cuánto te corresponde de bono navideño

Con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el cálculo de uno de los beneficios laborales más importantes en el país, el Ministerio de Trabajo ha habilitado una calculadora en su sitio web oficial que permitirá a los trabajadores calcular de manera sencilla y precisa su décimo tercer sueldo.

Trabajo eléctrico podría interrumpir temporalmente el suministro de agua en Guayaquil Leer más

CALCULA AQUÍ: calculadoras.trabajo.gob.ec/tercero

El décimo tercero tiene como objetivo proporcionar un alivio económico a los trabajadores para afrontar los gastos típicos de la temporada navideña. De acuerdo con la ley, este bono corresponde a un doceavo de los salarios recibidos por el trabajador a lo largo del año. Para aquellos empleados que no hayan trabajado durante todo el año, el bono se calcula de manera proporcional a los meses trabajados.

Es importante señalar que el décimo tercero no está sujeto a negociación entre empleadores y trabajadores, sino que es una obligación que debe cumplirse en su totalidad.

Otros beneficios obligatorios

Aunque el décimo tercero es el último bono que se paga durante el año, hay otros beneficios que los trabajadores pueden esperar en 2026. Entre ellos se encuentran el décimo cuarto sueldo, que corresponde al bono de escolaridad y se paga en marzo o agosto, y el pago de utilidades, que las empresas deben distribuir antes del 15 de abril de 2026.

Referencial. Aprende a calcular el décimo tercer sueldo. canva

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO