Daniel Noboa anuncia que durante el feriado de noviembre no se cobrará peaje
Daniel Noboa anuncia que durante el feriado de noviembre no se cobrará peajePresidencia

Feriado de noviembre: Noboa dispone no cobrar peajes administrados por el Gobierno

Durante los cuatro días de descanso que vivirá Ecuador, el Gobierno no cobrará peaje 

La noche de este 30 de octubre, el presidente Daniel Noboa Azín dispuso que durante los cuatro días de descanso que vivirá Ecuador no se cobre en los peajes que son administrados por el Gobierno Nacional.

Esta decisión busca fomentar el turismo interno, dinamizar las economías locales y facilitar el reencuentro familiar durante uno de los feriados más importantes del año, según el comunicado.

Además, invitó a las prefecturas del país a sumarse a la iniciativa.

¿Cuándo inicia el feriado de noviembre?

El feriado por el Día de los Difuntos es el 2 de noviembre, pero se trasladará al martes 4, mientras que la Independencia de Cuenca será el 3. De esta manera, se crea un puente largo que comienza el sábado 1 y se extiende hasta el martes 4 de noviembre.

IVA al 8%

El presidente Daniel Noboa anunció el 29 de octubre de 2025 la reducción del IVA del 15 % al 8 % para servicios turísticos durante los feriados del Día de Difuntos e Independencia de Cuenca. La medida, válida del 1 al 4 de noviembre, aplicará en Imbabura, Carchi y los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo (Pichincha).

