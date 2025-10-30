Expreso
Décimo Tercer Sueldo 2025: Calcula el valor de tu aguinaldo aquí

Calcula aquí cuánto te corresponde de décimo tercer sueldo este 2025

En Ecuador, el décimo tercer sueldo es uno de los beneficios más esperados por los trabajadores del sector privado y público. Este bono anual tiene como objetivo ayudar a las familias ecuatorianas a afrontar los gastos adicionales durante la época de fin de año, como la compra de regalos, la celebración de las festividades y el pago de deudas acumuladas.

El pago del décimo tercer sueldo se realiza en los primeros 15 días de diciembre. Sin embargo, en 2025, se ha generado un cambio significativo respecto a los plazos de pago para el sector público.

¿Cuándo se pagará el décimo tercer sueldo en el sector público?

El presidente de la República, Daniel Noboa, ha solicitado que el décimo tercer sueldo de los trabajadores del sector público sea entregado antes de la fecha habitual, específicamente el 14 de noviembre de 2025, dos días antes de la consulta popular.

El Ministerio del Trabajo define el calendario y las reglas para el pago del bono navideño y la décima tercera remuneración en Ecuador 2025.

Según el primer mandatario, medida responde a la necesidad de aliviar la situación económica de los empleados.

Por otro lado, los empleadores del sector privado también han solicitado que el gobierno mantenga las políticas que favorezcan a los trabajadores sin perjudicar la competitividad de las empresas. La armonización de este tipo de medidas podría ser un desafío para el sector privado, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

¿Cómo calcular cuánto te corresponde en el décimo tercer sueldo?

El cálculo del décimo tercer sueldo en Ecuador se realiza tomando en cuenta el salario mensual que percibe el trabajador, tomando en cuenta bonificaciones, horas extras y cualquier otro concepto salarial que sea recurrente y la duración del tiempo trabajado en el año

Formula: Sueldo mensual x 12 /12.

Con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el cálculo de uno de los beneficios laborales más importantes en el país, el Ministerio de Trabajo ha habilitado una calculadora en su sitio web oficial que permitirá a los trabajadores calcular de manera sencilla y precisa su décimo tercer sueldo.

CALCULA AQUÍ: calculadoras.trabajo.gob.ec/tercero

Referencial. El caculo del décimo tercer sueldo es sencillo.
Referencial. El caculo del décimo tercer sueldo es sencillo.canva

