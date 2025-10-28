¿Cuándo y cómo se pagará el décimo tercer sueldo en Ecuador 2025?

Sector público pertenecientes a la Función Ejecutiva deberán cancelar hasta el 14 de noviembre de 2025

El Ministerio del Trabajo define el calendario y las reglas para el pago del bono navideño y la décima tercera remuneración en Ecuador 2025. Mediante el Acuerdo Ministerial MDT-2025-164, se establecieron los lineamientos que aplican tanto para servidores públicos como para trabajadores del sector privado.

¿Cuál es la fecha límite para el pago?

Sector público (Función Ejecutiva): El pago completo debe realizarse hasta el 14 de noviembre de 2025. Servidores con salario mensual: Recibirán hasta esa misma fecha los valores correspondientes a noviembre y diciembre. Sector privado: Las empresas y empleadores deberán cancelar la décima tercera remuneración o bono navideño antes del 24 de diciembre, según la normativa laboral vigente.

Daniel Noboa confirmó que el Estado adelantará el pago del décimo tercer sueldo para los trabajadores del sector público. Cortesía

¿Qué pasa con las entidades públicas que no pertenecen a la Función Ejecutiva?

Las instituciones públicas que no forman parte de la Función Ejecutiva podrán realizar el desembolso conforme a lo estipulado en el acuerdo y sujeto a disponibilidad presupuestaria. En el caso del sector privado, las personas naturales y jurídicas están obligadas a cumplir con el pago de la décima tercera remuneración o bono navideño antes del 24 de diciembre, según lo establece la normativa laboral vigente.

Este beneficio, que representa un ingreso adicional para los trabajadores, busca aliviar la carga económica en la temporada festiva y garantizar el cumplimiento de derechos laborales en condiciones transparentes y justas.

Según el Ministerio de Trabajo, al menos 22 empresas privadas se han acogido, hasta el momento, a esta iniciativa, luego de la segunda exhortación que hiciera el pasado 22 de octubre, el primer Mandatario, Daniel Noboa, a los bancos.

