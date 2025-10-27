Décimo tercer sueldo: 22 empresas acogen plan del Gobierno y pagarán por adelantado

Las empresas operan en los sectores financieros, de bebidas y alimentos, logística y comercio

Según la normativa, este pago se debe cumplir hasta el 24 de diciembre de cada año.

El pedido del Gobierno, de adelantar el pago del Décimo Tercer Sueldo, gana apoyo. La propuesta que a inicios de octubre, el mandatario, Daniel Noboa, hizo primero a las empresas públicas, hoy toma fuerza en el sector privado.

Según el Ministerio de Trabajo, al menos 22 empresas privadas se han acogido, hasta el momento, a esta iniciativa, luego de la segunda exhortación que hiciera el pasado 22 de octubre, el primer Mandatario, Daniel Noboa, a los bancos.

"La banca ha tenido su mejor año de la historia (números en la foto) y, así como lo hará el Gobierno, invitamos a los bancos a que paguen el décimo tercer sueldo el 14 de noviembre", dijo Noboa en su cuenta oficial de X.

Adelantar este pago hasta el 14 de noviembre de 2025, tiene el fin, según ha explicado el Ejecutivo, de inyectar liquidez en los hogares antes de fechas comerciales como el Black Friday y el Cyber Monday.

¿Qué empresas se han sumado?

Desde el pedido oficial, 6 bancos se mostraron abiertos a dar este servicio a sus trabajadores: Banco Guayaquil, Produbanco, Banco del Pacífico, Banco Amazonas, Banco Bolivariano y Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Luego de eso le siguieron otras empresas que operan en el sector de bebidas y alimentos, logística y comercio.

Una de las primera en anunciarlo fue Cervecería Nacional. “Siempre estaremos prestos a apoyar iniciativas como la mencionada, que se convierten en mecanismos efectivos para apuntalar el consumo e impulsar la economía del país”, expresó un representante de Cervecería Nacional, citado por el Ministerio.

Según el listado que el Ministerio de Trabajo facilitó a EXPRESO, también constan grandes empresas como Santa Priscila, la mayor exportadora de camarón a nivel mundial, y que en su plantilla tiene a miles de trabajadores. También están Contecon Guayaquil S.A, Grupo Graiman, Grupo Ortiz, Coca Cola. A continuación, la lista:

Lo que dice la ley sobre este beneficio

Según la normativa, este pago se debe cumplir hasta el 24 de diciembre de cada año. El valor del décimo tercer sueldo corresponde por ley a la doceava parte de lo que una empleador pagó a un colaborador durante todo el año. Incluso si trabajó menos de 12 meses, se debe pagar el valor proporcional al tiempo que laboró bajo relación de dependencia.

