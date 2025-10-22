Ecuador: Trabajadores de Cervecería Nacional recibirán su décimo de manera anticipada

El Ministerio de Trabajo señaló que esta empresa privada es la primera en acoger la propuesta del presidente Daniel Noboa

La fecha establecida por el Gobierno para el pago de este beneficio para los trabajadores es dos días antes de la fecha de la consulta popular.

Los trabajadores de la Cervecería Nacional recibirán su décimo tercer sueldo hasta este 14 de noviembre de 2025. La decisión de adelantar el pago de este beneficio fue tomada tras el anuncio realizado el 5 de octubre de 2025 por el presidente Daniel Noboa.

A inicios de octubre de 2025, el mandatario anunció -entre otras medidas- el adelanto al 14 de noviembre de 2025 del pago del décimo tercero, conocido también como bono navideño. El objetivo, según el Ejecutivo, es inyectar liquidez en los hogares antes de fechas comerciales como el Black Friday y el Cyber Monday.

Ante esta iniciativa, el presidente Noboa invitó a la empresa privada a replicar la medida con su personal. Además, este 22 de octubre invitó a la banca a realizar lo propio, tras destacar su desempeño económico.

“La banca ha tenido su mejor año de la historia (números en la foto) y, así como lo hará el Gobierno, invitamos a los bancos a que paguen el décimo tercer sueldo el 14 de noviembre”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

La fecha establecida por el Gobierno para el pago de este beneficio para los trabajadores es dos días antes de la fecha de la consulta popular, convocada por el presidente Noboa, prevista para el 16 de noviembre de 2025.

El valor del décimo tercer sueldo corresponde por ley a la doceava parte de lo que una empleador pagó a un colaborador durante todo el año. Incluso si trabajó menos de 12 meses, se debe pagar el valor proporcional al tiempo que laboró bajo relación de dependencia.

Según la normativa, este pago se debe cumplir hasta el 24 de diciembre de cada año.

Cervecería Nacional pagará el décimo tercero en noviembre de 2025

Tras más de dos semanas del anuncio del presidente Noboa, el Ministerio del Trabajo informó este 22 de octubre de 2025 que Cervecería Nacional es la primera empresa que se suma al llamado del Ejecutivo para adelantar el pago de la décima tercera remuneración o bono navideño.

El pago se hará en la primera quincena de noviembre de 2025, específicamente el 14, según el comunicado oficial.

La cartera de Estado señaló que la decisión se enmarca en un compromiso del sector empresarial con la reactivación económica y el bienestar de las familias ecuatorianas. La empresa expresó que apoyará iniciativas que impulsen el consumo y la economía del país, refirió la entidad.

“Siempre estaremos prestos a apoyar iniciativas como la mencionada, que se convierten en mecanismos efectivos para apuntalar el consumo e impulsar la economía del país”, expresó un representante de Cervecería Nacional, citado por la entidad.

El Ministerio del Trabajo agradeció públicamente a la compañía por adherirse a la medida que busca impulsar la economía de los hogares ecuatorianos.

