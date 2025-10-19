Nestlé aplica recorte masivo: suprimirá 16.000 puestos de trabajo

Los ajustes se harán en todos los países que opera esta compañía multinacional. La medida se implementará hasta 2027

La multinacional Nestlé anunció que eliminará 16.000 puestos en todo el mundo en los próximos dos años y que 12.000 de estos serán puestos de responsabilidad, lo que calcula que le permitirá reducir sus costes de base en algo más de $1.200 millones en el horizonte 2027.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 275 000 empleados en todo el mundo. Sus productos se venden en 188 países y opera en más de 340 fábricas en 77 países, según información disponible en su portal web.

Además de los puestos de responsabilidad que se suprimirán, los 4.000 restantes estarán concentrados en la producción y las cadenas de suministro, según informó el 16 de octubre pasado en un comunicado.

¿Por qué Nestlé suprimirá 16.000 puestos de trabajo?

La compañía indicó que ha registrado una reducción de sus ventas en los primeros nueve meses de 2025, que ha supuesto una caída de su facturación de $1.512 millones.

Además, Philipp Navratil, consejero delegado de la compañía, dijo que el mundo está cambiando y que esto obliga a Nestlé a tomar medidas duras (en particular la reducción de su plantilla) para alcanzar su meta total de ahorro de $3.780 millones hasta 2027, precisó la Agencia EFE.

Como parte de esta misma estrategia, Navratil sostuvo que en la asignación de recursos se priorizarán las oportunidades de negocios que tengan el mayor potencial de rendimiento .

¿En qué países se aplicarán los recortes de personal de Nestlé?

En términos de empleo, Navratil, quien antes de subir al más alto cargo operativo de Nestlé era el máximo ejecutivo de su negocio Nespresso, indicó que los recortes se harán en todas las áreas geográficas en las que la compañía está presente, informó EFE.

Nestlé cuenta con oficinas comerciales y fábricas prácticamente en todo el mundo.

Entre otras naciones, las fábricas de esta multinacional se encuentran en:

Suiza

Estados Unidos

España

Brasil

México

Reino Unido

Colombia

Ecuador, en Guaquil y Cayambe.

¿Nestlé opera en Ecuador?

Nestlé está presente en Ecuador desde hace más de 66 años. La empresa tiene presencia a escala nacional con oficinas centrales en Quito, Guayaquil, así como cuatro fábricas distribuidas en Guayaquil y Cayambe, dos centros de distribución, seis puntos de transferencia y un centro de acopio de cacao.

La compañía señaló que a pesar de los riesgos macroeconómicos actuales y de la incertidumbre por parte de los consumidores, la compañía mantiene sus compromisos de inversión a medio plazo.

El mercado recibió con evidente agrado el plan de ahorro anunciado por la multinacional suiza Nestlé, que llegó a ganar durante la primera mitad de la sesión en la Bolsa de Valores de Zurich hasta un 8 %.

