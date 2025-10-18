El barril de petróleo de Ecuador se vende por debajo del monto presupuestado

El Gobierno estimó que el barril de esta materia prima se comercializaría en $ 62,2. El WTI cerró esta semana en $ 57,54

Petroecuador exportó alrededor de 71,3 millones de barriles de petróleo entre enero y agosto de 2025.

El precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el petróleo ecuatoriano va en descenso. El barril de esta materia prima cerró este 17 de octubre de 2025 en $ 57,54.

(Lea también | Ciudadano que se hacía pasar por funcionario del SRI va a prisión y pagará multa)

El WTI registró una pérdida semanal de casi el 3 % después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) pronosticara en los últimos días un exceso de oferta y en las reservas de crudo para 2026, presionando a la baja los precios, informó la Agencia EFE.

La entidad señaló que los inventarios de crudo en el país norteamericano aumentaron en 3,5 millones de barriles, hasta los 423,8 millones de barriles, la semana pasada. Se trata de un incremento muy superior a lo esperado por los expertos.

En el resultado actual influye también la reunión acordada para las próximas semanas entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, para discutir el devenir de la guerra de Ucrania.

Esta cita podría tener un impacto en el suministro de crudo ruso y en las sanciones de Washington sobre Moscú.

La semana también estuvo marcada por la incertidumbre del mercado ante la posible suspensión de las importaciones de crudo ruso por parte de India.

OPEP+: sube otra vez la producción de crudo desde octubre; ¿impactará a Ecuador? Leer más

Rusia se ha convertido en el mayor proveedor de crudo de la India desde la invasión de Ucrania en 2022, y el Gobierno indio ha defendido sistemáticamente estas compras, beneficiándose de los precios con descuento que ofrece Moscú tras las sanciones occidentales, detalló EFE.

Esta situación ha sido un punto de fricción con Washington. La Administración Trump llegó a imponer aranceles punitivos del 50 % a productos indios en un intento de condicionar a Nueva Delhi para que redujera su dependencia energética de Rusia.

Así, la posible suspensión del flujo de petróleo ruso hacia India podría reconfigurar la distribución e impulsar la demanda de suministros de otros países.

El petróleo ecuatoriano se vende por debajo del monto presupuestado

Petroecuador: pese a cuatro recortes, la nómina no muestra total de despidos masivos Leer más

El precio estimado de venta del barril de crudo ecuatoriano se encuentra por debajo del monto presupuestado. El informe de Precios del WTI del 16 de octubre de 2025, elaborado por la empresa pública Petroecuador, detalla que el hidrocarburo nacional se comercializó en $ 55,95 hasta el 30 de septiembre de 2025.

Esta cifra representa $ 6,25 menos en relación al monto referencial de venta del crudo ecuatoriano fijado en el Presupuesto General del Estado 2025, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En este insumo aprobado por la Asamblea Nacional se detalla que el precio promedio del barril de exportación de crudo de Ecuador es de $ 62,2.

Si el precio de esta materia prima se mantiene a la baja. este escenario puede complicar las finanzas públicas de Ecuador porque el precio de esta materia prima se encuentra por debajo del monto de exportación del crudo ecuatoriano, establecido en el Presupuesto.

RELACIONADAS Oferta de diésel prémium se desploma en la Refinería Esmeraldas

Para alcanzar el precio establecido en el Presupuesto 2025 el precio del WTI debería estar por encima de los $ 70 el barril, menos el castigo que recibe Ecuador por la calidad de esta materia prima.

Además, la caída en el precio estimado del crudo de exportación de Ecuador genera pérdidas millonarias. Se estima que por cada dólar menos en el valor estimado ($62,20), el país deja de percibir alrededor de $ 10 millones mensuales.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ