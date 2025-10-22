¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

Ecuador se alista para disfrutar de uno de sus feriados largos más esperados del año, que combinará el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, con la celebración de la Independencia de Cuenca, el 3 de noviembre.

Este par de festividades, sumadas al fin de semana, crean un puente de cuatro días para muchos ecuatorianos, lo que permitirá disfrutar de un merecido descanso.

Sin embargo, es importante aclarar que el viernes 31 de octubre no será parte de este feriado largo. Aunque la fecha coincide con el inicio de las festividades, el 31 de octubre sigue siendo un día laborable, ya que el feriado oficial es el 2 de noviembre, para conmemorar el Día de los Difuntos, y el 3 de noviembre, Día de la Independencia de Cuenca, que se traslada al martes 4 de noviembre. Así, aunque algunos podrán aprovechar un fin de semana extendido, no será hasta el sábado 1 de noviembre cuando comience oficialmente este puente festivo.

Durante esta conmemoración, es común que las familias visiten los cementerios, limpien las tumbas, y ofrezcan a sus difuntos sus comidas y bebidas favoritas, como la tradicional colada morada y las guaguas de pan.

¿Cuántos feriados quedan en 2025?

Tras el descanso obligatorio de noviembre, a Ecuador le queda un solo feriado que será el jueves 25 de diciembre, por la celebración de Navidad, y no será trasladado.

