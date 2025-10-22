Expreso
Referencial. Guía paso a paso para agendar citas médicas en el IESS.
Referencial. Guía paso a paso para agendar citas médicas en el IESS.

Cómo agendar citas médicas en el IESS: Guía paso a paso para 2025

¿No puedes agendar tu cita médica en el IESS? Descubre cómo hacerlo de manera rápida y sencilla

Debido a los problemas en los pagos a los prestadores externos de servicios de salud, el IESS ha implementado cambios en el sistema de agendamiento de citas, lo que ha generado cierta confusión entre los usuarios. Al intentar agendar una cita, algunos pueden ver que la plataforma muestra que no hay disponibilidad.

Para agendar una cita, sigue estos pasos:

  • Ingresa a la página oficial del IESS: www.iess.gob.ec.
  • Desplázate hasta la parte inferior derecha de la pantalla y encontrarás un botón con la leyenda "Agenda tu cita aquí". Haz clic sobre él.
  • Verifica que no eres un robot: se te pedirá que marques una imagen para confirmar que eres una persona y no un robot. Realiza este paso.
  • Introduce tu número de cédula
  • Indica cómo te identificas
  • Ingresa el año de expedición de tu cédula
  • Selecciona "Agendar Cita"
  • Elige la especialidad médica (por ejemplo, medicina general, ginecología, odontología, etc.).
  • Escoge uno de los centros de salud disponibles en la lista.
  • Una vez que hayas elegido el centro de salud, se desplegarán las fechas y horarios disponibles. Selecciona el que más te convenga y confirma tu cita.
Otros canales para agendar

Además de la plataforma web, el IESS también ofrece otros canales para facilitar el agendamiento de citas médicas, como WhatsApp y Facebook Messenger, donde puedes seguir los mismos pasos para concretar tu cita de manera rápida y sencilla.

Aquí te dejamos los enlaces directos para agendar tu cita:

WhatsApp: Puedes enviar un mensaje al número +593 99 014 0140.

Facebook Messenger: https://www.facebook.com/citasIESS

Ambos canales permiten realizar el mismo procedimiento que en la página web, lo que brinda una opción adicional para quienes prefieren utilizar estos servicios de mensajería.

Las citas médicas en el IESS también se agendan por canales de mensajería instantánea.
Las citas médicas en el IESS también se agendan por canales de mensajería instantánea.

Si no encuentras disponibilidad para la especialidad o centro de salud que necesitas, te sugerimos intentar en otro horario o día. La plataforma puede mostrar disponibilidad limitada debido a los ajustes en el sistema.

En algunos casos, puede ser necesario que llames a la línea de atención del IESS para recibir más información o agendar una cita por otros medios.

