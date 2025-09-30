Expreso
Referencial. Bono de Desarrollo Humano 2025
Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

Revisa si eres beneficiario del Bono de Desarrollo Humano

Ya está disponible el cronograma de pagos de octubre del Bono de Desarrollo Humano en Ecuador. A partir de este 1 de octubre, 55.000 nuevas familias accederán al beneficio, como parte de la redistribución de recursos tras el alza del diésel prémium y la reducción de su subsidio.

El monto a reasignar asciende a $ 1.100 millones al año, entre los que consta el Bono de Desarrollo Humano. Los beneficiarios serán las familias en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

Trámites en el Biess de Guayaquil

BIESS: ¿Cómo afectaría la gestión del fondo patrimonial a los créditos en Ecuador?

Una de las grandes ventajas es que no exige una solicitud por parte de los ciudadanos para acceder al bono. Los beneficiarios son identificados de forma automática mediante el Registro Social, una base de datos estatal que analiza factores como las condiciones de vivienda, nivel educativo, acceso a salud, situación laboral y afiliación a la seguridad social.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono de Desarrollo Humano?

Si aún no sabes si eres o no beneficiario de esta ayuda económica, aquí te dejamos el link directo:

Ingresa al sitio web oficial del MIES: www.inclusion.gob.ec

¿Cuándo puedo cobrar el bono de agosto según el cronograma del MIES o BanEcuador?

Se realiza de acuerdo al último número de cédula en los puntos de pago autorizados más cercanos a sus domicilios, según lo estipula la página web del MIES.

  • Si el ultimo dígito de tu cédula es 0 - pueden cobrar el 10 y 20 de octubre
  • Si el ultimo dígito de tu cédula es 1 - pueden cobrar el 1, 11, 21 y 31 de octubre
  • Si el ultimo dígito de tu cédula es 2 - pueden cobrar el 12 y 22 de octubre
  • Si el ultimo dígito de tu cédula es 3 - pueden cobrar el 3, 13 y 23 de octubre
  • Si el ultimo dígito de tu cédula es 4 - pueden cobrar el 4, 14 y 24 de octubre
  • Si el ultimo dígito de tu cédula es 5 - pueden cobrar el 5, 15 y 25 de octubre
  • Si el ultimo dígito de tu cédula es 6 - pueden cobrar el 6, 16 y 26 de octubre
  • Si el ultimo dígito de tu cédula es 7 - pueden cobrar el 7, 17 y 27 de octubre
  • Si el ultimo dígito de tu cédula es 8 - pueden cobrar el 8, 18 y 28 de octubre
  • Si el ultimo dígito de tu cédula es 9 - pueden cobrar el 9, 19 y 29 de octubre
¿Cuáles son los montos actualizados del Bono de Desarrollo Humano?

La base es de $55. Sin embargo, las familias pueden recibir un valor adicional por hasta tres hijos menores de 5 años y hasta tres hijos entre 5 y 18 años. Así, el bono se ajusta para brindar un mayor apoyo a los hogares con mayor carga familiar.

A partir de octubre más familias recibirán el Bono de Desarrollo Humano.
Niños menores de 5 años:

  • Primer hijo: $30

  • Segundo hijo: $27

  • Tercer hijo: $24,30

Niños entre 5 y 18 años:

  • Primer hijo: $10

  • Segundo hijo: $9

  • Tercer hijo: $8,10

Este incremento busca reconocer la carga económica de las familias con varios hijos, especialmente si están escolarizados y al día con controles médicos, como lo exige el programa.

