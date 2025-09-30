Turismo Ecuador: tours y excursiones recomendadas para el feriado del 10 de octubre

Durante el feriado del 10 de octubre, Ecuador ofrece tours, excursiones y actividades en varias ciudades

Ecuador promueve rutas sostenibles y accesibles para recorrer el país durante el feriado.

El feriado nacional por la Independencia de Guayaquil, que este 2025 se traslada al viernes 10 de octubre, genera un puente de tres días ideal para recorrer Ecuador. Desde tours organizados hasta actividades gratuitas, el país activa su oferta turística y cultural con opciones para todos los gustos y presupuestos.

Varias ciudades del país refuerzan sus agendas con ferias, conciertos, recorridos patrimoniales y experiencias naturales. Plataformas como Viator y proyectos como Explore It Ecuador promueven rutas alternativas, excursiones sostenibles y escapadas de bajo costo.

Tours organizados: naturaleza, historia y aventura

Recorridos por cascadas, centros históricos y reservas naturales destacan entre los tours del feriado. CANVA

Según Viator, entre los tours más recomendados para este feriado están:

Excursión al volcán Cotopaxi desde Quito, con caminatas, centro de interpretación y visita al refugio de escaladores.

Tour completo por Guayaquil, que incluye el Malecón 2000, el Parque Histórico y el Cerro Santa Ana.

Ruta de las cascadas en Baños, ideal para quienes buscan deportes extremos y contacto con la naturaleza.

Tour por Mindo, con mariposarios, canopy y senderos en el bosque nublado.

Experiencia en Galápagos, con snorkel en Kicker Rock, visita a la Estación Científica Charles Darwin y recorridos por Tortuga Bay.

Agencias como SolCaribe también ofrecen paquetes a Salinas, Montañita y Galápagos, con opciones todo incluido y salidas desde Quito y Guayaquil.

Planes gratuitos y rutas alternativas

Caminatas guiadas y recorridos patrimoniales forman parte de los planes gratuitos del feriado. CANVA

Durante el puente, varias ciudades activan actividades gratuitas para residentes y turistas:

Quito: Festival Vulgar Fest en el Parque El Arbolito, exposiciones en el Centro Cultural Benjamín Carrión y recorridos por La Ronda e Itchimbía.

Cuenca: Mediación en museos, talleres de arte, proyecciones astronómicas en el Planetario Municipal y exposiciones patrimoniales.

Además, Explore It Ecuador promueven rutas sostenibles y accesibles para el feriado, como:

Caminatas por El Cajas y Yunguilla, con enfoque ecológico y comunitario.

Excursiones a cascadas cercanas a Cuenca y Loja, ideales para desconectar sin salir del presupuesto.

Recorridos por pueblos patrimoniales como Zaruma, Alausí y San Antonio de Ibarra, con guías locales y experiencias culturales.

Para este feriado, Explore It Ecuador también ofrece una salida grupal denominada Full Day Nariz del Diablo, con partida desde Guayaquil rumbo a Alausí.

El recorrido incluye:

Visita al Mirador de San Pedro

Almuerzo típico

City tour por el centro histórico y el emblemático viaje en tren por la Nariz del Diablo

Este destino es considerado uno de los trayectos ferroviarios más impactantes de Sudamérica. La salida está programada para el sábado 12 de octubre, con un costo de $75 por persona, que cubre guía, entradas, alimentación y transporte completo.

El feriado del 10 de octubre conmemora un hecho histórico e impulsa el turismo y la conexión con el país. Con opciones organizadas, gratuitas y sostenibles, Ecuador ofrece rutas para explorar y compartir en familia.

