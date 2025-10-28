Feriado Noviembre 2025: ¿Cuánto te deben pagar si trabajas los días de descanso?

Ecuador se prepara para un nuevo puente festivo, el último largo del 2025, con motivo del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Este feriado, que no es recuperable, traerá consigo el descanso de cuatro días, desde el lunes 3 hasta el martes 4 de noviembre, sumado al fin de semana previo. Sin embargo, quienes deban trabajar en estos días tendrán derecho a recibir un pago adicional.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo el feriado de noviembre?

El feriado de noviembre no es recuperable, lo que significa que aquellos que trabajen durante estos días deben recibir una remuneración adicional. Según la legislación laboral, esta compensación debe ser un recargo del 100% sobre el salario habitual.

¿Cómo se calcula el pago adicional?

De acuerdo con el Código de Trabajo, el trabajo realizado en días de descanso debe ser considerado como "extraordinario", lo que justifica el pago extra. Para calcular cuánto corresponde, primero se debe determinar el valor de la hora trabajada en un día normal. Esto se logra dividiendo el salario mensual entre 240, el número de horas laborables en un mes.

Por ejemplo, si el salario básico es de $470, el valor de la hora ordinaria sería $1,95.

Así, si el trabajador gana el salario básico, el valor de cada hora de trabajo en el feriado será de $3,91.

Si el trabajador realiza un turno completo de ocho horas en el feriado, el cálculo sería el siguiente: $3,91 por 8 horas, lo que da un total de $31,28 de pago adicional por ese día de trabajo.

