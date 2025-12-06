Los números del campeón: estadísticas de Independiente del Valle en LigaPro 2025

Los rayados y los números que los llevaron al trofeo de la LigaPro 2025, su segunda estrella en este torneo

Junior Sornoza (i) y Richard Schunke (d) son los capitanes y piezas claves de Independiente del Valle.

Independiente del Valle es campeón de la LigaPro 2025 después de ganarle a Libertad en el estadio Banco Guayaquil. Los Negriazules levantaron su título numero siete, su segunda LigaPro en su palmarés.

RELACIONADAS España asciende siete puestos y es tercera en el ranking Copa Davis

Independiente es el campeón que estrenó el nuevo formato de LigaPro, el formato de hexagonales de campeonato, sudamericana y cuadrangular de descenso. Aun así, IDV tuvo un camino sencillo en la recta final del campeonato, llegando a sacarle hasta 15 puntos de ventaja a su máximo perseguidor.

Números de equipo campeón

Independiente del Valle tiene registros históricos en LigaPro 2025. GUSTAVO GUAMAN

Independiente del Valle logró 64 puntos a favor en la fase regular de LigaPro, producto de 18 victorias, 10 empates y dos derrotas (Libertad y Emelec). Ya en la fase final, logró sumar ,antes del partido contra LDU, 74 puntos, por 21 partidos ganados, 11 empatados y tres derrotas, solamente se sumó una más desde la fase regular (U. Católica).

¿Cómo se realizará el sorteo para el Mundial 2026? FIFA ya reveló las novedades Leer más

El equipo de Sangolquí solo recibió 27 goles en 35 partidos, siendo la mejor defensa del torneo, promediando 0,7 goles por encuentro. Se le suma a esta estadística la de uno de los mejores ataques del campeonato, con 63 goles a favor en 35 encuentros, promediando 1.8 goles por partido, casi dos por cotejo.

Los Rayados del Valle también estuvieron cerca de romper un récord histórico que se mantiene desde 1990. Los Negriazules acumularon 22 partidos invictos en LigaPro antes de perder contra Universidad Católica en la jornada 5 del hexagonal de campeonato.

Te puede interesar: Emelec no entrenó: ¿Cuántas veces se han paralizado los jugadores por falta de pago?

A Independiente solo le faltaron cuatro partidos para igualar el récord que mantiene El Nacional, récord que los militares se adjudicaron luego de ser imbatibles durante 26 encuentros. Independiente a su vez, se quedó a un cotejo de ser el segundo equipo con la racha de imbatibilidad más larga, la cual tiene a su nombre al Delfín de Manta, que acumuló 23 partidos sin perder entre el 2016 y 2017.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!