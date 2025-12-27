Nigeria vs Túnez: canal, alineaciones y cómo ver EN VIVO la Copa Africana de Naciones

El Grupo C vive su partido más esperado con dos selecciones que apuntan alto en la CAN 2025

Nigeria busca su segunda victoria consecutiva en el Grupo C de la Copa Africana de Naciones.

La Copa Africana de Naciones 2025 vive un momento clave en el Grupo C. Nigeria y Túnez, ambos con tres puntos, se enfrentan por el liderato absoluto del sector. Este choque de potencias continentales promete definir quién tomará el camino más accesible hacia la fase eliminatoria.

Nigeria: Dominio y pegada bajo la lupa

Las Súper Águilas debutaron venciendo a Tanzania, aunque su falta de puntería generó cierta incertidumbre. Pese a realizar 21 disparos, el triunfo se selló con tantos de Semi Ajayi y Ademola Lookman. Nigeria domina la posesión, pero requiere mayor eficacia para trascender en este certamen.

Este resultado revitaliza a una selección nigeriana que arrastraba dudas tras su reciente eliminación mundialista ante RD Congo. Ganar en la AFCON 2025 es vital para recuperar la confianza perdida. Ahora, el equipo busca consolidar su estructura defensiva frente a un rival de jerarquía.

Túnez recupera su mejor versión colectiva

Túnez quiere seguir en el senda victoriosa de la Copa Africana de Naciones. cortesía

Por su parte, Túnez llega con una inercia ganadora tras golear con autoridad a Uganda. Con un doblete de Elias Achouri y el aporte de Ellyes Skhiri, las "Águilas de Cartago" mostraron un orden táctico impecable. Actualmente, ya suman más puntos que en toda la edición pasada.

El duelo directo entre Nigeria y Túnez será un examen de fuego para ambas plantillas en Marruecos. Mientras los nigerianos apuestan por el talento individual, los tunecinos confían en su racha de tres victorias consecutivas. El vencedor dará un paso firme hacia el título continental.

Detalles para ver EN VIVO Nigeria vs Túnez HOY

Día: sábado 27 de diciembre

Hora: 15:00 (ECU / COL / PER), 16:00 (VEN / BOL), 17:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

Dónde: Complexe Sportif de Fés, Marruecos

Canales de TV y streaming: Claro Sports Yotube, Clarosports.com

Posible alineación de Nigeria

Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Sanusi; Ndidi, Iwobi, Dele-Bashiru; Chukwueze, Osimhen, Lookman.

Posible alineación de Túnez

Ben Said; Bronn, Talbi, Meriah, Abdi; Skhiri, Ben Romdhane, Laidouni; Achouri, Msakni, Jouini.

