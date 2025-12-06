Hinchas y jugadores festejan en el Valle de los Chillos el título de IDV

El estadio Banco de Guayaquil fue el foco de las celebraciones de la consecución de la segunda estrella de los sangolquileños

Independiente del Valle se consagró por segunda vez como el mejor equipo de la temporada en la LigaPro e hizo que los hinchas y jugadores enciendan la fiesta en el Valle de los Chillos.

La fiesta se empezó a vivir desde las gradas del estadio Banco de Guayaquil, lugar donde un numeroso grupo de aficionados alentaban al equipo, con bombos, banderas, camisetas y cánticos.

Al ritmo de “¡Vamos, vamos, IDV, hoy te venimos a alentar, para ser campeón hoy hay que ganar!”, los seguidores levantaban el ánimo de los jugadores cuando el resultado requerido no aparecía.

Con el pasar de los minutos del partido ante Libertad de Loja, que terminó empatado 1-1, los seguidores negriazules alentaban a su equipo, sin dejar de poner atención a lo que sucedía en Machala, donde Liga de Quito cayó 1-2 ante Orense FC y propició el título de los rayados.

Independiente del Valle logró su segunda estrella en la LigaPro Leer más

El final del compromiso desató la algarabía de los aficionados, quienes empezaron a corear: “¡Palo, palo, palo, palo bonito palo eh, eh eh, somos campeones otra vez!”, cántico que fue replicado en todo el escenario.

Al momento de recibir las medallas y ser nombrados los campeones, los más aplaudidos fueron Claudio Spinelli, Richard Schunke, Junior Sornoza y Guido Villar.

Sin embargo, el momento más especial fue cuando los capitanes del conjunto del Valle, Richard Schunke y Junior Sornoza, levantaron la copa que los adjudica como campeones de la temporada 2025. Los hinchas aplaudían y celebraban desde las gradas.

Festejos fuera del estadio

La plaza central de Sangolquí fue el epicentro de las celebraciones fuera del estadio. Al lugar acudieron varios aficionados para con cánticos, banderas y juegos artificiales desatar la alegría.

Entre ellos estaba Edgar Calderón, conocido en la barra como el Gigante o el Enmascarado. “Estamos felices por el título; dos años consecutivos sufrimos por la derrota, pero al final se nos dio”, señaló entre lágrimas de alegría.

Por lo pronto, la dirigencia de Independiente no tiene previsto realizar una caravana de la victoria, puesto que aún restan tres fechas de la LigaPro.

