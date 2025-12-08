Ecuador en el Mundial 2026: ¿Cuánto cuesta acompañar a la Tri en la fase de grupos?

Apoyar a selección ecuatoriana en la Copa del Mundo 2026 es un gasto que podría llegar a ser muy elevado

Los hinchas ecuatorianos llegarán de todas partes del mundo para ver a la 'Tri' en el Mundial 2026.

Ir a alentar a la 'Tricolor' a una Copa del Mundo es, sin duda, el sueño de cualquier fanático del fútbol ecuatoriano; un sueño que puede costar un alto valor económico, dependiendo las comodidades dentro y fuera del estadio. Aunque aún falta aproximadamente más de medio año para el inicio de la cita mundialista, la compra - venta de entradas y los vuelos a Estados Unidos (país donde la selección va a jugar sus partidos en fase de grupos) se elevan cada vez más.

El modelo de venta de entradas para la Copa del Mundo 2026 puede llegar a ser un proceso largo para algunos fanáticos, lo cual los lleva a comprarlas en precio de reventa, el cual fluctúa dependiendo la demanda que dicho partido genere en los aficionados, llegando a veces a triplicar el precio de venta oficial (el cuál también cambia dependiendo la demanda).

Algunas empresas de viajes dentro del país han aprovechado el 'boom' que generó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, sacando a la venta 'paquetes mundialistas' que ofrecen viajes, traslados, hospedajes y entradas para uno, dos, o los tres partidos de la fase de grupos, con precios que van desde los $9.000 hasta los $20.000 por persona.

¿Cuánto cuesta ver a Ecuador en la Copa del Mundo 2026?

Aficionados de Ecuador celebran la victoria ante Qatar tras el partido inaugural del Mundial 2022. archivo

Sin tomar en cuenta los paquetes de viajes y solo analizando el valor del mercado de los viajes Ecuador-Estados Unidos-Ecuador junto al precio de los boletos para asistir a los partidos, la cantidad de dinero que podría desembolsar un hincha ecuatoriano no deja de ser alta.

Actualmente en el mercado de reventa de boletos para el Mundial, el partido de Ecuador con las entradas más baratas es el que juega contra Curazao en Kansas, mientras que el más caro es el encuentro entre Ecuador - Alemania en New Jersey.

Ecuador vs Costa de Marfil

El partido de Ecuador vs Costa de Marfil es el debut mundialista de la 'Tri' en el 2026 y se jugará el domingo 14 de junio a las 18:00 hora de Filadelfia (18:00 hora Ecuador). Los vuelos de Guayaquil a Filadelfia van desde aproximadamente $1.300 hasta los $4.000 (si se viaja únicamente para ese partido); si se viaja desde Quito, los valores van desde los $1.500 hasta los $6.200 por persona.

Los boletos para el primer partido de Ecuador en el Mundial 2026 van desde $710 (Categoría 3) a $6.000 (Categoría 1).

Ecuador vs Curazao

Para el segundo partido de la 'Tri' en Estados Unidos, los precios bajan un poco en cuestión del boleto al partido, mientras que los vuelos aún se mantienen en el mismo 'standard'. El encuentro se dará el sábado 20 de junio a las 18:00 hora de Kansas (19:00 hora Ecuador). Si el punto de partida es Guayaquil, los vuelos están desde $1.455 a $5.180; desde Quito, el vuelo más barato está a $1.517, mientras qué el más costoso sube hasta $8.252.

Los boletos para el partido van desde $348 (Categoría 3) hasta $3.524 (Categoría 1).

Ecuador vs Alemania

Contradictoriamente, los vuelos para New York (Estado en el que se encuentra New Jersey, donde jugará Ecuador) se encuentran considerablemente más económicos que los demás. El pasaje ida y vuelta de Guayaquil a New York va desde los $907 hasta los $1.636; si el vuelo sale desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, los vuelos van desde $987 a $1.925.

Los boletos para el partido Ecuador vs Alemania casi que cuadruplica el precio de las entradas para otros partidos de la 'Tri', ya que estas están desde $1.200 (Categoría 3) a $6.000 (Categoría 1).

