Ecuador, campeón del Mundial de Sunfish con Tadas Koreiva y Rafael Sarrazín

Los veleristas ecuatorianos terminaron primero y segundo, respectivamente, en el torneo que se disputó en Salinas

Los ecuatorianos Rafael Sarrazín y Tadas Koreiva, ambos de 17 años se coronaron como los mejores del mundial de velerismo

Los jóvenes veleristas ecuatorianos Tadas Koreiva y Rafael Sarrazín, ambos de 17 años, hicieron historia el fin de semana al coronarse campeón y subcampeón, respectivamente, del Mundial de la clase Sunfish realizado del 5 al 7 de diciembre, en el Salinas Yacht Club.

La cita internacional reunió a 150 competidores de 17 países que en total disputaron nueve regatas en mar abierto, a dos millas náuticas de la bahía de Salinas; de ahí que la costa peninsular fue durante tres días el escenario ideal para una de las competencias más exigentes del calendario náutico mundial.

Dominio ecuatoriano

La última regata fue una de las más reñidas por los competidores Joffre Lino / Expreso

Desde la primera jornada, Koreiva y Sarrazín demostraron un nivel superior, liderando el tablero general y imponiéndose incluso al equipo estadounidense, considerado uno de los favoritos del torneo.

Fue en la última regata donde pudo apreciarse un duelo emocionante entre los compatrioras ecuatorianos para definir el título. Finalmente, Tadas Koreiva se impuso por escaso margen, coronándose campeón mundial juvenil.

“Somos un solo equipo y lo importante es que el título se queda en casa. Hemos dejado el nombre del Ecuador en alto. Todo ha sido maravilloso”, expresó emocionado Rafael Sarrazín al llegar a tierra.

Por su parte, Koreiva destacó el trabajo conjunto: “Esto es fruto del esfuerzo de todo el equipo”. Ambos forman parte del Salinas Yacht Club, institución que celebró con orgullo el logro de sus deportistas.

Los fanáticos felicitaban a Tadas Koreiva por su triunfo, el ecuatoriano es campeón mundial juvenil Joffre Lino / Expreso

El orgullo tricolor de ser campeones mundiales

El domingo 7, último día de competencias, pasadas las 17:00, los veleros arribaron al muelle entre aplausos, abrazos y gritos de emoción de familiares, entrenadores y fanáticos. “¡Bien Tadas!”, “¡Excelente Rafael!”, “¡Lo lograron, muchachos!”, se escuchaba

Para Ernesto Sarrazín, padre de Rafael, el resultado fue una muestra del brillante porvenir de los jóvenes talentos. “El velerismo nacional tiene un futuro formidable con chicos de esta calidad. Hay que seguir apoyándolos”, precisó.

Tras el triunfo, ambos deportistas se preparan para competir en la Open World Championship, categoría general abierta de la misma clase que tenía previsto empezar este lunes 8 y disputarse hasta 13 de diciembre, también en Salinas. Después de la actuación lograda en la división juvenil, los ecuatorianos parten como favoritos.

Perú, lideró en damas

En la categoría femenina, la campeona del Mundial de Sunfish en Salinas fue la peruana Katerina Romero, mientras que la ecuatoriana María José Cucalón obtuvo el segundo lugar. “Vine desde Lima con mucha confianza. El viento y la corriente estuvieron a mi favor”, comentó Romero tras su victoria.

¿Qué es el Sunfish?

La Clase Sunfish es una de las modalidades de vela ligera más populares del mundo. Utiliza un velero pequeño, rápido y de fácil manejo, tripulado por una sola persona y equipado con una característica vela triangular. Su diseño sencillo y su dinamismo lo convierten en una embarcación ideal tanto para iniciarse en la navegación como para competencias de alto nivel.

