Emelec vs. Macará HOY: canal y cómo ver EN VIVO el partido en el Capwell | LigaPro

Los azules necesitan ganar para seguir con vida en la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Emelec no ha podido vencer a Macará en tres partidos disputados en la temporada 2025.

Emelec recibe a Macará este lunes 8 de diciembre en el estadio George Capwell por la Fecha 8 del Segundo Hexagonal de LigaPro. El Bombillo busca asegurar su cupo internacional y sostener vivas sus opciones de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Tras quedar eliminado en una dramática semifinal de Copa Ecuador, Emelec afronta un duelo directo ante el líder del hexagonal. Con 52 puntos, los dirigidos por Guillermo Duró necesitan vencer para ubicarse terceros y recortar distancia frente al sólido equipo ambateño, que suma 56 unidades.

Emelec no ha logrado vencer a Macará en la temporada 2024. Archivo

Macará domina los enfrentamientos recientes

La campaña 2025 registra absoluta paridad entre ambos, con dos empates 0-0 y 1-1, más la reciente goleada 3-0 de Macará. El conjunto celeste ha mostrado superioridad en la recta final y llega con una estructura competitiva que complica al cuadro guayaquileño.

Los dirigidos por Guillermo Sanguinetti enlazan cinco victorias consecutivas sin recibir goles, una racha que comenzó justamente con el 3-0 sobre Emelec el 2 de noviembre. El Bombillo, por su parte, cortó una mala seguidilla con su triunfo ante Delfín, tras tres caídas seguidas.

Detalles para ver EN VIVO Emelec vs. Macará

Día: Lunes 8 de diciembre de 2025

Hora: 19:00 de Ecuador

Dónde: estadio George Capwell, Guayaquil

Canales de TV y streaming: El Canal del Fútbol y Zapping Sports

Revive el último antecedente entre Emelec y Macará en la LigaPro 2025

