Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Emelec, Macará
Emelec no ha podido vencer a Macará en tres partidos disputados en la temporada 2025.Miguel Canales

Emelec vs. Macará HOY: canal y cómo ver EN VIVO el partido en el Capwell | LigaPro

Los azules necesitan ganar para seguir con vida en la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana 2026

  • Redacción Expreso

Emelec recibe a Macará este lunes 8 de diciembre en el estadio George Capwell por la Fecha 8 del Segundo Hexagonal de LigaPro. El Bombillo busca asegurar su cupo internacional y sostener vivas sus opciones de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Tras quedar eliminado en una dramática semifinal de Copa Ecuador, Emelec afronta un duelo directo ante el líder del hexagonal. Con 52 puntos, los dirigidos por Guillermo Duró necesitan vencer para ubicarse terceros y recortar distancia frente al sólido equipo ambateño, que suma 56 unidades.

(Lea también: Óscar Fonseca logra victoria en su debut en la RWS: triunfo ecuatoriano en Tailandia)

Emelec, estadio george Capwell
Emelec no ha logrado vencer a Macará en la temporada 2024.Archivo
felipe caicedo

Lo que dijo Felipe Caicedo sobre el nivel de Janner Corozo en Barcelona SC (video)

Leer más

Macará domina los enfrentamientos recientes

La campaña 2025 registra absoluta paridad entre ambos, con dos empates 0-0 y 1-1, más la reciente goleada 3-0 de Macará. El conjunto celeste ha mostrado superioridad en la recta final y llega con una estructura competitiva que complica al cuadro guayaquileño.

Los dirigidos por Guillermo Sanguinetti enlazan cinco victorias consecutivas sin recibir goles, una racha que comenzó justamente con el 3-0 sobre Emelec el 2 de noviembre. El Bombillo, por su parte, cortó una mala seguidilla con su triunfo ante Delfín, tras tres caídas seguidas.

RELACIONADAS

Detalles para ver EN VIVO Emelec vs. Macará

  • Día: Lunes 8 de diciembre de 2025
  • Hora: 19:00 de Ecuador
  • Dónde: estadio George Capwell, Guayaquil
  • Canales de TV y streaming: El Canal del Fútbol y Zapping Sports

Revive el último antecedente entre Emelec y Macará en la LigaPro 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Guayaquil congela el impuesto predial hasta 2027

  2. Ecuador vs Países Bajos: El amistoso antes de la Copa del Mundo 2026

  3. Barcelona SC, sin títulos y en riesgo en Libertadores: aumenta presión sobre Rescalvo

  4. ¿Qué opciones hay para gestión hospitalaria ya que acuerdo con HealthBird no va?

  5. Visa Mundial 2026: Guía para citas prioritarias de La Tri en EE. UU.

LO MÁS VISTO

  1. Acción por devolución del IVA se define este 8 de diciembre de 2025

  2. Además de Pabel Muñoz, otro nombre se perfila para disputar la Alcaldía de Quito

  3. Netflix compra Warner Bros. y HBO Max: ¿Qué pasará con tu cuenta?

  4. CNT-HealthBird: su acuerdo comercial se firmó en febrero

  5. HealthBird: ¿ya despidió Noboa a Neira Hanze? |Por Roberto Aguilar

Te recomendamos