Guido Villar no toma como revancha el título, sino como algo merecido

El arquero del campeón LigaPro 2025, empezó jugando de volante hasta encontrar su vocación. En Ecuador ganó su primer trofeo.

El portero Guido Villar (c) celebra la consecusión del título de la LigaPro, que significó su primera consagración en su carrera.

Antes de ser arquero, Guido Villar, portero del campeón de la LigaPro: Independiente del Valle, jugaba de volante cinco o de marca. No fue sino hasta cerca de una década después en que el tiempo le dio la razón al ganar su primer título como profesional en 2025.

Lea también: Lando Norris, campeón inédito de la Fórmula 1, tras el Gran Premio de Abu Dabi

El debut bajo los tres palos del golero nacido en Bahía Blanca, la novena ciudad más poblada de Argentina, se dio en 2017 con Olimpo. Antes había jugado en las inferiores del Bellavista de su ciudad natal.

“No siempre fui portero y jugaba de cinco, pero bueno, no me quedó de otra que dedicarme al arco”, mencionó a EXPRESO en medio de los festejos. Ante la repregunta de por qué no tuvo otra opción que ser guardameta, sentenció: “es que se ve que no era tan bueno jugando en la cancha”, soltando una carcajada.

Polona Hercog conquista el WTA 125 de Quito Leer más

Y es que una vez que Villar se calzó los guantes y se dispuso a enfrentar a los delanteros, fue como un flechazo; se enamoró del puesto. “La locura que es estar ahí debajo de los tres palos, esa sensación de tratar directamente con la pelota en tus manos... todas esas cosas te van llevando a que se te haga lindo el puesto”.

Registros: su respaldo

Este año le fue tan bien a Guido con Independiente del Valle que sumó 31 partidos, recibió 23 goles y mantuvo en 13 ocasiones el arco en cero.

A lo largo de su carrera suma 132 partidos, en los que recibió la misma cantidad de goles, siendo 53 su número de vallas invictas; sin embargo, de todo eso lo que más le agrada, dice, es que desde el pasado 6 de diciembre ya ostenta el primer título en su vitrina. Aún así no todo fue alegría.

Villar recuerda que lo más duro fue sufrir las dos derrotas en las finales de la Copa Ecuador contra El Nacional, y luego de la LigaPro ante Liga de Quito. “Este es el primer título de mi carrera. El año pasado perdimos, pero creo que poder levantar uno ahora nos hace bien”, reconoció.

Sobre si este año hubo o no revancha, recalca que no fue así. “Liga el año pasado hizo bien las cosas y por eso levantó la copa. Ahora nos tocó el turno a nosotros y por eso podemos festejar, es todo”.

Dicho esto, el guardameta argentino trabajará para que esta primera corona sea “la primera de muchas”, enfatizó antes de retomar la celebración en medio de la cancha del estadio Banco Guayaquil, ubicado en Sangolquí.

La aceptación de Villar con la hinchada rayada fue evidente la noche del sábado 6 de diciembre en el momento de la premiación final. KARINA DEFAS / EXPRESO

Apoyo familiar

Cerca de Guido, no tan al centro de los jugadores, estaba su hermano Ramiro, quien lo miraba de cerca, orgulloso. Nunca lo había visto campeón y ahora verlo coronado de la LigaPro ecuatoriana 2025 era una sensación que apenas podía explicar.

“Estoy muy contento y orgulloso porque se lo merecía. La estuvo peleando y buscando desde hace un montón de tiempo y, bueno, al fin se le dio en el primer título de carrera, por lo que la familia está muy contenta”, detalló Ramiro.

El hermano mayor, quien no se dedicó al fútbol profesional como Guido, reseñó que fue testigo desde pequeño cómo el portero se dedicó a la pelota. “Ahora tiene un premio importante que celebramos todos en casa”, remató.

En la trayectoria de Villar figuran clubes de su país como Bellavista y Olimpo de Bahía Blanca, así como Barracas Central, todos antes de dar el salto al fútbol internacional con Independiente del Valle de Ecuador.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!